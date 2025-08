Parmelin et Karin Keller-Sutter veulent améliorer la situation de la Suisse en matière de droits de douane. Keystone

On sait qui Karin Keller-Sutter va rencontrer à Washington

La délégation suisse est arrivée dans la capitale américaine où elle va tenter de réduire les droits de douane imposés par Trump sur les exportations suisses. Mais aucun rendez-vous n'est prévu «pour l'instant» avec le président américain.

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le ministre de l'économie Guy Parmelin sont arrivés mardi à Washington pour tenter de trouver un accord sur les droits de douane. Le président américain Donald Trump les a fixés à 39% pour les biens suisses. Aucune délégation suisse ne s'est présentée en soirée à la Maison-Blanche, ont indiqué des sources à Washington.

L'objectif du voyage est de mener des discussions en vue d'améliorer la situation de la Suisse en matière de droits de douane, a indiqué mardi le Département fédéral des finances (DFF). Selon des sources, Berne veut faire une offre d'investissement attractive aux Etats-Unis, qui permettrait de réduire les droits de douane à 15%, soit le même taux que celui négocié par l'Union européenne (UE).

Mais beaucoup d'incertitudes demeurent, car le niveau de discussion prévu mercredi n'était toujours pas connu mardi soir. Et selon un responsable de la Maison-Blanche, aucun rendez-vous n'est prévu «pour l'instant» avec Donald Trump.

D'après la RTS, Karin Keller-Sutter va devoir se contenter d'un entretien avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, qu'elle doit rencontrer dans l'après-midi.

60% des exportations suisses impactées

La présidente de la Confédération et le vice-président du Conseil fédéral sont arrivés à Washington accompagnés d'une petite délégation composée notamment de la secrétaire d'Etat à l'économie Helene Budliger Artieda et de la secrétaire d'Etat aux questions financières internationales Daniela Stoffel.

Lors d'une séance extraordinaire lundi, le Conseil fédéral a réaffirmé sa volonté de poursuivre les discussions avec les Etats-Unis. Il indiquait vouloir présenter une offre plus attrayante, qui permette de diminuer le montant des droits de douane appliqués aux exportations suisses, tout en tenant compte des préoccupations des Etats-Unis.

La Suisse a été sonnée par les annonces de la Maison-Blanche, qui a relevé les droits de douane applicables aux produits suisses à 39%, contre 31% initialement prévus au début avril. Selon le Conseil fédéral, près de 60% des exportations de biens suisses aux États-Unis risquent d'être frappés par ces surtaxes supplémentaires.

Des médicaments fabriqués aux Etats-Unis

Dans un entretien mardi avec la chaîne de télévision CNBC, Donald Trump a évoqué une taxe qu'il compte imposer sur les produits pharmaceutiques. «Nous allons, d'abord, mettre un droit de douane bas sur les produits pharmaceutiques, mais, dans un an, un an et demi, maximum. Cela sera 150% et, ensuite, ce sera 250%, parce qu'on veut des médicaments fabriqués dans notre pays», a-t-il affirmé.

Le milliardaire républicain est également revenu sur l'entretien téléphonique qu'il a eu le 31 juillet avec Karin Keller-Sutter.

«J'ai fait quelque chose avec la Suisse l'autre jour. J'ai parlé à leur premier ministre (sic), une femme, je ne la connais pas. Elle était sympathique, mais elle n'a pas voulu écouter. Je lui ai dit que nous avons un déficit commercial de 41 milliards avec vous. Et vous voulez payer 1% (sic)? Ils font fortune avec les produits pharmaceutiques. Et ils fabriquent nos produits pharmaceutiques en Chine, en Irlande et partout ailleurs». (jzs/ats)