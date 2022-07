La branche se heurte de plus en plus à des limites dans le financement de ses opérations. Avec une telle hausse des prix, les fournisseurs exigent actuellement des garanties financières astronomiques pour les options de livraison de gaz supplémentaires. Pour le chef d'entreprise, Berne doit fournir des garanties d'Etat pour assurer l'approvisionnement en gaz. (ats/jch)

La procédure typiquement helvétique, qui veut que toutes les décisions bénéficient du soutien le plus large possible, ne fonctionne pas, ajoute le président de Swissgas et de la société régionale de distribution de gaz Gasverbund Mittelland.

de Tim Naef et Stefan Trachsel / ch media

Si la Russie coupe le gaz, les 3 communes les plus en danger sont romandes

L'ancien patron de Swissair donne de mauvaises notes à la Confédération . Il voit des parallèles entre la menace d'une pénurie d'énergie et la chute de l'ancienne compagnie aérienne nationale. Dans les deux cas, il s'est avéré que le système politique n'est pas armé pour faire face aux crises.

Selon André Dosé, il faut examiner tout ce qui peut aider à combler le déficit énergétique et à réduire notre dépendance de l'étranger - de l'encouragement du gaz naturel indigène à la géothermie.

