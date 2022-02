A Genève des élus UDC escroquaient leur parti et ils se sont fait punir

Des UDC genevois escroquent leur parti et continuent de siéger

Trois élus municipaux UDC ont été condamnés. Ils ont moins donné que ce qu'ils auraient dû à leur parti. Aujourd'hui ils siègent en indépendants.

Trois élus au Conseil municipal du Grand-Saconnex (GE), qui siégeaient sous la bannière de l'UDC, ont été reconnus coupables d'escroquerie et de faux dans les titres. Ils ont produit de faux décomptes de jetons de présence afin... de reverser moins d'argent à leur parti.

Les faits remontent à l'année 2020, selon l'ordonnance pénale datée de septembre 2021 et révélée, jeudi, par la RTS et la Tribune de Genève. Le trio a induit astucieusement en erreur le parti en produisant des certificats de salaire et des décomptes de jetons de présence au nom de la Ville de Grand-Saconnex comme justificatifs.

Au aguets, le trésorier du parti a eu des soupçons, car les montants figurant dans les documents étaient beaucoup plus bas que ceux déclarés cinq ans auparavant. Selon lui, le préjudice subi par le parti s'élèverait à 11 000 francs. Le parti et la Municipalité ont déposé des plaintes pénales. Les trois élus ont été condamnés à 90 jours-amende avec sursis et à une amende de 500 francs.

Les élus n'ont, toutefois, pas renoncé à leur mandat. Ils siègent au Conseil municipal en tant qu'indépendants, selon le site internet de la commune. Deux d'entre eux, qui étaient aussi respectivement député et député suppléant, ont, en revanche, démissionné du Grand Conseil. (jah/ats)