L'Université de Genève force un étudiant à passer 2 examens en même temps

«Le but du règlement sur les excuses est d’éviter les abus ou les avantages indus. Moi, je ne suis pas un fraudeur et je n’ai pas l’impression de demander une faveur. Je n’ai simplement pas le don d’ubiquité et l’Université a accepté mon inscription en sachant que j’étais inscrit dans une autre filière.»

L'étudiant de 22 ans.