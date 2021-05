Suisse

Ces vieilles baskets de Jordan se sont vendues 138 600 francs à Genève



La vente s'est passée à Genève et l'histoire ne dit pas si les pompes étaient accompagnées de l'odeur de pied du sportif-star. Par ailleurs, ce n'est pas la plus chère des paires vendue aux enchères…



Une paire de chaussures de sport Nike Air Jordan, portées par le basketteur star Michael Jordan durant sa saison de rookie, a été vendue aux enchères 138 600 francs mercredi à Genève. Elles constituaient l'attraction phare d'une vente entièrement dédiée aux sneakers.



Les voilà sur le jeune Jordan 👇 sp

La paire vendue mercredi, aux couleurs des Chicago Bulls, ont été portées par Michael Jordan durant son extraordinaire première saison en NBA, en 1984-1985.

Et il y avait des godasses d'autres stars L'enchère «Gamers Only», organisée entièrement en ligne, proposait treize paires de baskets ayant joué quelques matchs de certains des plus grands joueurs de la NBA, dont Scottie Pippen et Shaquille O'Neal.

Aujourd'hui âgé de 58 ans, Jordan fut six fois champion de NBA et est largement considéré comme le plus grand joueur de basket de tous les temps. «Les Air Jordan 1 sont un des Graals», estime Josh Pullan, directeur général de la division luxe de Sotheby's.

«Les Nike Air Jordan 1 n'ont pas seulement changé la chaussure de basket pour toujours, mais sont aussi considérées comme fondatrices de la culture sneaker.»

Considérés comme une niche il y a dix ans, les sneakers sont, aujourd'hui, un des marchés les plus dynamiques dans les ventes aux enchères, attirant l'attention du grand public comme des collectionneurs fortunés. Et surtout, selon Sotheby's, le marché des sneakers a amené un nouveau public, plus jeune, vers le monde des enchères.

Voilà la plus chère des paires vendue aux enchères

Le mois dernier, Sotheby's a vendu une paire de Nike Air Yeezy 1 portées par le rappeur Kanye West pour 1,8 million de dollars. Ces chaussures, portées durant les Grammy Awards de 2008, ont pulvérisé le précédent record d'enchères pour des baskets, les voilà 👇.

