Tout savoir sur la Journée du proche aidant qui a lieu ce dimanche

Dimanche 30 octobre, c'est la Journée du proche aidant. On vous explique tout sur cette campagne à laquelle plusieurs cantons romands participent.

La journée d’engagement en faveur des personnes proches aidantes a lieu cette année ce dimanche 30 octobre 2022. En ce sens, neuf cantons de Suisse ont décidé d'y participer. Objectif? Mettre à l'honneur ceux qui aident leur prochain.

Etre proche aidant, ça veut dire quoi?

En Suisse, une personne sur quatre est proche aidante. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un proche aidant accompagne régulièrement «une personne proche atteinte dans sa santé ou son autonomie», écrit le site de la journée des proches aidants.

Leur rôle est déterminant dans la société. En effet, chaque personne peut être amenée à devenir un proche aidant: que ce soit dans la famille, ou par simple vocation.

Pourquoi organiser une journée en leur honneur?

Devenir proche aidant est un engagement «souvent lourd et intense», écrit le canton de Genève. Il est donc primordial de ne pas en oublier ses propres besoins et de faire appel aux aides et aux soutiens mis en place dans chaque canton.

L'objectif de cette campagne est simple: encourager tout un chacun à se mobiliser afin d'offrir à ces personnes plus visibles et valoriser leur engagement au quotidien.

Quels cantons participent à la Journée du proche aidant?

Cette année, neuf cantons participent à la Journée du proche aidant:

Le canton de Genève.

Le canton de Vaud.

Le canton de Fribourg.

Le canton de du Valais.

Le canton du Jura.

Le canton de Neuchâtel.

Le canton de Berne.

Le canton des Grisons.

Le canton du Tessin

Que va-t-il se passer, concrètement?

A l’occasion de la journée intercantonale des proches aidants, chaque citoyen est invité à prendre du temps avec ces personnes qui s’engagent auprès de leurs proches et montrer sa reconnaissance et son soutien, au travers de petits gestes. L'objectif est de permettre aux proches aidants de «souffler un peu» et de rappeler que les proches aidants pourraient également bénéficier d'une oreille tendue.

Cette journée permettra également de mettre en lumière les signes avant-coureurs, tels que la fatigue, des personnes qui se dévouent au quotidien pour aider les autres. Un certain nombre d'événements a également été mis en place afin d'animer la Journée du proche aidant.

Enfin, une campagne sur les réseaux sociaux a également été lancée avec le hashtag #merciprochaidant. Chaque personne qui est proche aidant, ou qui en est témoin, est invitée à raconter son histoire afin de sensibiliser les concitoyens à cette cause. (sia)