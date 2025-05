«Une nouveauté mondiale» peut bousculer les banques depuis la Suisse

L'entreprise Smart Chip veut révolutionner nos moyens de paiement. Un produit futuriste sera bientôt lancé en Suisse.

La puce Smart Chip est appliquée directement sur l'ongle dans les salons de manucure. Image: Benjamin Weinmann

Benjamin Weinmann / ch media

Plus de «Suisse»

Vous avez oublié votre porte-monnaie à la maison? Plus de batterie sur votre téléphone pour payer par Twint? Vous ne devriez malgré tout bientôt plus avoir de problème. Car vos ongles pourront vous sauver, promet une entreprise basée à Sursee (LU).

La grand-messe du commerce de détail, Score, s'est tenue mercredi à Zurich-Oerlikon. C'est à cette occasion que Smart Chip a présenté son tout dernier bijou: une puce à apposer sur l'ongle. Elle fait le lien avec une application et avec une carte de crédit.

Cembra Bank s'appuie sur la technologie Smart Chip, qui se fixe sur l'ongle en 10 minutes. Image: Benjamin Weinmann

Le concept a déjà convaincu ses premiers partenaires: l'américain Mastercard et la banque suisse Cembra. D'autres, dont Visa, devraient suivre dans les prochaines semaines, selon le chef du marketing Mike Wicki.

Mike Wicki, responsable marketing chez Smart Chip Switzerland AG, pense au-delà du secteur des cartes de crédit. Image: Benjamin Weinmann

Comment fonctionne la Smart Chip sur l'ongle

«C'est une nouveauté mondiale que nous lançons en Suisse. Nous commencerons à l'automne, en collaboration avec une trentaine de salons de manucure dans différentes villes. Notre puce pourra y être appliquée en dix minutes pour environ 10 à 20 francs.» Mike Wicki, responsable marketing chez Smart Chip

La puce, fabriquée par le géant allemand de l'électronique Infineon, ne durera toutefois pas éternellement. La faute à la croissance naturelle des ongles. Selon le responsable chez Smart Chip, la puce devrait fonctionner en moyenne environ deux mois.

La petite société lucernoise ne compte que cinq employés. Néanmoins, Mike Wicki et son équipe ont déjà de grands projets d'expansion. Selon lui, la prochaine étape consistera à proposer ce dispositif sans pile et résistant à l'eau en Allemagne, en Autriche et ailleurs encore, dès que les conditions-cadres réglementaires le permettront.

«A terme, on pourra aussi pointer au travail, ouvrir des portes d'accès contrôlées ou s'identifier, un peu comme avec une carte de visite». Mike Wicki, responsable marketing chez Smart Chip

Il suffit en fait d'approcher son ongle d'un smartphone pour qu'en quelques secondes, toutes ses coordonnées passent sur le téléphone.

Mike Wicki conclut:

«Avec notre technologie, on pourra partir de chez soi sans téléphone portable, sans porte-monnaie, sans carte de crédit, et tout de même acheter une glace après un footing ou à la plage».

Adaptation française par Valentine Zenker