Appel à témoins: deux garçons ont disparu à Genève

Deux enfants de 7 et 8 ans ont disparu mardi à Genève. La police cantonale genevoise a lancé un appel à témoins.

Les jeunes C. Enak et C. Seppe ne sont pas retournés à l'école après la pause de midi, ce mardi 17 mai 2022, écrit la police genevoise dans un communiqué.

Au moment de la disparition, C. Enak, 8 ans, portait un t-shirt blanc de marque Vans et un short noir. Décrit comme «bien portant», il mesure 1 mètre 42 et a les cheveux rasés.

C. Seppe, 7 ans, était lui habillé d'un t-shirt du FC Barcelone et de shorts blancs. Haut de 1 mètre 20, a une corpulence fine et les cheveux blonds, coupe au bol.

Toute personne ayant vu l'un de ces enfants est priée de prendre contact avec la police judiciaire de Genève au +41 22 427 75 10 ou avec les services d'urgences 112/117. (comm)