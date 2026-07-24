Cyberattaque contre l'IFAGE: davantage de données concernées

L'Institut de formation continue de Genève (IFAGE) a été victime d'une cyberattaque en avril. Les dégâts s'avèrent plus importants que prévu: des données clients ont été dérobées.

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La cyberattaque dont a été victime la Fondation pour la formation des adultes à Genève (IFAGE) en avril dernier s'avère plus étendue qu'initialement annoncée. Non seulement des données internes ont été dérobées, mais aussi des données relatives à des clients, des partenaires et des apprenants.

Les données concernées sont principalement liées aux échanges administratifs, commerciaux et à l'organisation des formations, indique l'IFAGE dans un communiqué diffusé jeudi soir. Les analyses menées par les spécialistes en cybersécurité ont établi que les données exfiltrées étaient désormais en possession d'un groupe de hackers.

Aucune demande de rançon n'a été adressée à ce stade. Fidèle à sa ligne, l'IFAGE rappelle qu'elle ne cédera à aucune forme de chantage. Une plainte pénale a déjà été déposée. La Fondation collabore avec Fedpol, la police cantonale genevoise et les autorités judiciaires. L'enquête est en cours.

Dès la détection de l'incident le 13 avril, des mesures techniques ont été immédiatement mise en oeuvre pour contenir l'attaque et sécuriser le périmètre informatique. Cette cyberattaque n'a jamais compromis le fonctionnement du système informatique, relève l'IFAGE. La Fondation poursuit l'information des parties concernées et met à disposition une adresse mail (data.protection@ifage.ch) pour tout renseignement. (sda/ats)