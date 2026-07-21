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Stadler victime d'une cyberattaque, rançon de 10 millions exigée

KEYPIX - Logos am Hauptsitz der Stadler Rail, aufgenommen vor der Bilanzmedienkonferenz, am Mittwoch, 18. Maerz 2026 in Bussnang. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller).
La société helvétique fait face à une vaste cyberattaque.Keystone

Stadler victime d'une cyberattaque, rançon de 10 millions exigée

Une rançon de 10 millions a été ordonnée par des pirates informatiques à Stadler. Face aux menaces des cybercriminels, le groupe thurgovien refuse de payer.
21.07.2026, 11:5321.07.2026, 11:53

Le constructeur de matériel ferroviaire Stadler Rail s'est fait voler mi-juillet les données de l'un de ses fournisseurs lors d'une cyberattaque.

Les pirates informatiques ont exigé une rançon de 10 millions de francs. Les systèmes informatiques du groupe thurgovien n'ont pas été compromis et la production se poursuit normalement.

Stadler ne paiera pas la rançon exigée par le groupe de cybercriminels Everest et a porté plainte, a annoncé mardi dans un communiqué l'entreprise de Bussnang. Aucune donnée n'a été perdue suite à cette cyberattaque.

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L'accès aux données techniques spécifiques provenant d'un fournisseur de Stadler a été obtenu grâce à des identifiants de connexion à une plateforme d'échange corrompus. Ces identifiants sont ensuite tombés entre les mains des cybercriminels, fait savoir le communiqué. Les systèmes informatiques du groupe n'ont pas été compromis et fonctionnent normalement.

Les données volées ne présentent aucun risque pour la sécurité. Aucune donnée personnelle sensible n'a été dérobée, a précisé Stadler. (sda/ats/awp)

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