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Genève veut imposer une nouvelle règle après Crans-Montana

Genève veut imposer une nouvelle règle après Crans-Montana

Des jauges pourraient être imposées aux sites de divertissement ou d'hébergement à Genève. Jusqu'à aujourd'hui, aucun dispositif n'était formalisé pour les lieux de moins de 300 personnes. «Une faiblesse», selon Nicolas Walder.
01.07.2026, 17:1601.07.2026, 17:16

Le Conseil d'Etat genevois veut des jauges pour tous les sites de divertissement ou d'hébergement de moins de 300 personnes. Les bars et restaurants qui veulent organiser plus de 12 animations par an devront honorer les règles incendies des dancings et cabarets.

«C'est physique. Ça s'impose à nous»: Crans-Montana, 6 mois après

Avant les autorisations délivrées en 2023, aucune jauge n'était formalisée pour les lieux de moins de 300 personnes soumis à la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement (LRDBHD). «C'est une faiblesse du système», a dit mercredi à la presse le conseiller d'Etat Nicolas Walder, après un rapport six mois après le drame de Crans-Montana (VS).

Il faudra au moins un an pour fixer le seuil maximal des 95% concernés parmi les 2734 sites de cette capacité. Un questionnaire sera envoyé aux propriétaires qui devront relayer leur jauge en fonction des critères de l'Etat.

Des vérifications seront menées auprès d'établissements. Depuis janvier, 12 contrôles sur la sécurité n'ont abouti à aucune fermeture dans le canton. Près d'une vingtaine sont prévus cet été. (ag/ats)

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