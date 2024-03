Une dizaine de coups de feu tirés au centre de Genève ce dimanche

Une dizaine de coups de feu ont été tirés dimanche matin à 4h15 contre un café de la rue des Pâquis, à Genève. Confirmant cette information de 20 minutes, la police genevoise précise que l'établissement était fermé et que personne n'était à l'intérieur.

