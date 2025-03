Casino illégal et cocaïne en plein centre de Genève

Une patrouille de la police cantonale est alors venue en renfort. La fouille du sous-sol a permis de découvrir du matériel destiné à la consommation de cocaïne ainsi que d’autres machines à sous et du matériel de poker. Les faits ont été dénoncés à la commission fédérale des maisons de jeux. (jzs/ats)

Et les soupçons étaient fondés. En effet, lors de ce contrôle, une machine à sous, connectée et fonctionnelle sans autorisation, a été découverte. Souhaitant vérifier l'ensemble des installations, les APM ont approfondi leur contrôle, mais le responsable a refusé l'accès à la cave.

Le contrôle effectué par les agents de la police municipale (APM) s'inscrivait dans le cadre de l'application de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement (LRDBHD), indique vendredi la Ville de Genève. Il a été mené en raison de soupçons relatifs à l’exploitation de machines à sous illégales.

Une patrouille de la police municipale de la Ville de Genève a découvert fin février plusieurs machines à sous non autorisées et du matériel de poker dans un bistrot de Plainpalais. Cette opération a aussi permis de saisir du matériel destiné à la consommation de cocaïne.

