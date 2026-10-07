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La Ville de Genève demande un arrêt immédiat de ces travaux

Vue du Pont du Mont-Blanc pratiquement sans circulation et de son trafic routier et sans embouteillages, cela en raison du coronavirus COVID-19, ce mercredi 18 mars 2020 a Geneve. (KEYSTONE/Martial Tr ...
La mobilisation contre le chantier de l'autoroute A412 se déploie.Image: KEYSTONE

La Ville de Genève demande un arrêt immédiat de ces travaux

Opposée depuis toujours au projet de liaison autoroutière entre Machilly et Thonon dans le Chablais français, la Ville de Genève a engagé une nouvelle procédure judiciaire afin d'obtenir l'arrêt immédiat des travaux en cours. Elle craint des atteintes significatives à l'environnement.
07.10.2026, 18:2607.10.2026, 18:26

Une procédure de référé-suspension a été engagée en complément du recours déjà déposé contre l'autorisation environnementale délivrée par les autorités françaises, indique mercredi le Conseil administratif dans un communiqué. Les communes de Choulex, Presinge, Gy, Puplinge, Vandoeuvres et Lancy se joignent à cette démarche.

La procédure de référé-suspension vise à éviter des atteintes supplémentaires à l'environnement avant même que les tribunaux n'aient pu se prononcer sur la légalité de l'autorisation environnementale. La Cour d'appel de Lyon doit se déterminer le 14 octobre sur l'effet suspensif des recours déposés.

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La mobilisation contre le chantier de l'autoroute A412 se déploie sur le terrain avec de nombreuses actions de blocage pour empêcher l'arrachage d'arbres. L'ouvrage autoroutier, qui reliera Thonon à Machilly, vise à désenclaver la région. Mais la Ville de Genève craint une augmentation du nombre de voitures pendulaires alors que le Léman Express est opérationnel sur ce tronçon.

Ce projet d'infrastructure a récemment fait l'objet d'observations très critiques de la part du Conseil national de la protection de la nature (CNPN). Cet organisme a relevé des atteintes majeures à la biodiversité et des mesures insuffisantes pour compenser les impacts écologiques. (sda/ats)

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