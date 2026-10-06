L'accident est survenu dans la zone industrielle d'Ipsach (BE). Image: Police cantonale bernoise

Une grue de chantier se renverse: trafic perturbé près de Bienne

La chute d'un engin de chantier à Ipsach (BE) a entraîné l'interruption du trafic ferroviaire entre Nidau et Sutz-Lattrigen ce mardi. L'incident n'a pas fait de blessé.

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Une grue s'est renversée mardi matin à Ipsach, près de Bienne. Personne n'a été blessé, mais la chute de cet engin de chantier a perturbé le trafic ferroviaire sur la ligne entre Nidau et Sutz-Lattrigen. Les automobilistes ont eux dû emprunter une déviation.

La cabine de la grue était vide au moment de l'accident survenu dans la zone industrielle d'Ipsach. Alertée mardi vers 08h15, la police cantonale bernoise n'avait pas connaissance de personne blessée, a indiqué à Keystone-ATS une porte-parole, revenant sur une information publiée en ligne par plusieurs médias.

Les pompiers ont sécurisé les lieux pour permettre d'évacuer l'engin de chantier. La société Aare Seeland Mobil qui exploite la ligne ferroviaire indique sur son site que la perturbation pourrait durer jusqu'à mardi minuit. Les causes de cet accident ne sont pas encore connues. (jzs/ats)