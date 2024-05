Ce viaduc historique a explosé

Endommagé par le temps, le viaduc de Castiel, dans les Grisons, a dû être détruit ce lundi. Voici les images de la démolition.

Les Chemins de fer rhétiques (RhB) ont dynamité lundi le viaduc historique de Castiel sur la ligne ferroviaire d'Arosa (GR). Vieux de 110 ans, le pont avait subi de graves dommages matériels qui justifiaient sa destruction.

Les RhB attribuent ces dommages à la géologie exigeante du site. L'ancrage du pont se trouvait dans une zone de glissement de terrain et près d'une paroi rocheuse presque verticale, a indiqué lundi la compagnie ferroviaire.

La scène 👇 Vidéo: extern / rest

Le viaduc historique était composé d'une structure de pont en acier en trois parties. Il reposait sur deux piliers en maçonnerie de pierre naturelle de 30 et 50 mètres de haut. Les deux piliers ont été dynamités à une seconde d'intervalle. Les piliers et la structure en acier se sont brisés comme prévu et ont plongé dans le ravin en contrebas.

Le viaduc de Castieler, vieux de 110 ans, a été dynamité lundi. Image: keystone

Le nouveau viaduc de remplacement est déjà prêt. Il a été construit depuis le mois de mars juste à côté du vieux viaduc. Le nouveau pont, en acier, n'a pas besoin de piliers. Il sera poussé au cours des prochaines semaines pour prendre la place du viaduc dynamité.

Le nouveau pont est conçu de manière à pouvoir suivre les mouvements considérables du terrain au cours des 100 prochaines années, selon les RhB. La ligne d'Arosa est fermée pendant les travaux. Des bus de remplacement circulent entre Coire et Arosa. (ats)