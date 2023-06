Des secouristes marchent dans les décombres à l'extérieur d'un immeuble endommagé à Kiev. Keystone

Une motion au National propose un soutien de 5 milliards à Kiev

La Chambre basse du Parlement va réfléchir à l'envoi d'une forte somme d'argent en Ukraine. Le Conseil fédéral recommande de rejeter la demande.

Plus de «Suisse»

Le National se penche ce jeudi sur une motion demandant un plan de soutien de 5 milliards de francs à l'Ukraine pour les 5 à 10 prochaines années.

La majorité de la commission du Conseil national à l'origine de cette proposition estime que l’Ukraine a besoin d’un soutien financier important, notamment pour l’aide humanitaire, la protection de la population civile, le déminage, la promotion de la paix et la reconstruction des infrastructures civiles.

👉 Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine 👈

Une base légale doit être créée pour ce programme de soutien, afin d'en régler les conditions-cadres. L'engagement pluriannuel vise à donner à l'Ukraine une plus grande sécurité quant à la couverture de ses besoins dans les années à venir.

D'autres nouvelles de la guerre en Ukraine: Nord Stream: toutes les pistes mènent à Kiev, Zelensky nie en bloc

Il appartiendra au gouvernement de proposer chaque année l'attribution du montant pour l'année suivante, en fonction de l'évolution du conflit et des besoins. Les dépenses doivent compléter les engagements et les lignes de crédit déjà existants.

Trop nombreuses questions à clarifier

Aujourd'hui, même en tenant compte du dernier paquet d'aide de Berne, la Suisse fournit moins d'assistance à l'Ukraine que d'autres pays comparables, souligne le texte. Une augmentation de l'aide s'impose aussi en raison de la situation humanitaire insoutenable. Elle est également dans l'intérêt de la Suisse en matière de politique étrangère.

Pour le Conseil fédéral et une importante minorité de la commission issue de l'UDC et du PLR notamment, de nombreuses questions concernant la reconstruction de l’Ukraine et la coopération internationale en la matière doivent encore être clarifiées. Ce processus étant en cours, il n’est pas judicieux de définir dès maintenant une contribution de soutien. (ats/jch)