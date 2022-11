De plus en plus de jeunes sont invités par des inconnus à envoyer des photos érotiques. image: watson/shutterstock

«Envoie des nudes!» De plus en plus de Suissesses victimes de harcèlement

De plus en plus de jeunes rapportent avoir été victimes d'intimidation et de harcèlement sexuel en ligne. Les experts estiment qu'il est urgent d'agir.



«Allez, ne sois pas si prude! Envoies des nudes!»

Des messages comme celui-ci pleuvent dans les messageries des jeunes. Et cela vise en particulier les femmes. Près de la moitié d'entre elles ont déjà été invitées par un inconnu à balancer des photos érotiques d'elles-mêmes.



C'est ce que montrent les résultats de l'étude James 2022 de la Haute école des sciences appliquées de Zurich (Zhaw). Tous les deux ans, environ 1000 jeunes âgés de 12 à 19 ans sont interrogés sur leur utilisation et leur rapport aux médias.

Les femmes premières victimes

Dans ce contexte, la situation qui est la plus préoccupante est celle du harcèlement sexuel sur Internet. Un jeune sur deux a déjà été harcelé en ligne de cette manière. Et la hausse est rude: en 2014, ce n'était, par exemple, le cas «que» de 19% des sondés. Les délits sexuels sur Internet ont donc plus que doublé depuis.

L'étude montre également que ce sont les femmes qui sont les plus touchées par le harcèlement sexuel en ligne. En effet, 60% des filles et 33% des garçons ont fait de mauvaises expériences dans ce domaine.

Le cyberbullying, autrement dit: les messages de haine en ligne ont également explosé en quelques années. Près d'un tiers des jeunes rapportent que quelqu'un a déjà essayé de les détruire sur Internet. Il y a deux ans, une personne sur quatre avait déclaré avoir déjà souffert de cyberharcèlement.

Le porno indésirable se «normalise»

Regarder de la pornographie, c'est quelque chose de très répandu chez les jeunes et depuis longtemps. Ainsi, environ trois quarts des garçons ont déjà regardé un film pornographique sur leur téléphone portable ou leur ordinateur. Chez les filles, cette proportion est d'un quart.



En revanche, ce qui change, c'est le partage de tels contenus produits par les utilisateurs eux-mêmes. 25% des jeunes de 18-19 ans ont déjà envoyé des photos érotiques, comme des photos d'eux nus. Certains vont encore plus loin: 16% d'entre eux ont même déjà envoyé des films pornographiques.

Corollaire à cela, la hausse des partages de vidéos brutales ou a contenu pornographique est alarmante. Selon l'étude, l'envoi de tels contenus est en constante augmentation.



Peu de protection

Les chercheurs de la Zhaw estiment qu'il est nécessaire d'agir: «Le harcèlement sexuel et la cyberintimidation chez les jeunes vont trop loin». Les mesures d'autodéfense numérique devraient être renforcées. Autrement dit, la sensibilisation et l'apprentissage des dangers liés aux nouvelles technologies et comment apprendre à les gérer. Par exemple, à travers des cours à l'école.

Toutefois, ce n'est pas la seule manière de faire: «Les parents doivent également se pencher davantage sur les problèmes et assumer leur devoir», explique Michael In Albon, chargé de la protection de la jeunesse dans les médias chez Swisscom. (kma/jah)