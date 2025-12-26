assez ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Vins

Vins: bon millésime dans le canton de Berne

Des vins «fruités et élégants» cette année dans le canton de Berne (image d&#039;illustration).
Image d'illustrationImage: Shutterstock

Vins: ce canton peut s'attendre à un «bon millésime»

Les signaux sont au beau fixe pour la viticulture du canton de Berne. Des vins «fruités et élégants» sont annoncés.
26.12.2025, 11:0526.12.2025, 11:05

La cuvée bernoise 2025 s'annonce «fruitée et élégante». Après un printemps doux et sec, le débourrement de la vigne a été précoce et les vendanges ont également démarré plus tôt que prévu.

En conséquence, les amatrices et les amateurs de vins peuvent s’attendre à un «bon millésime», a indiqué la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement (DEEE) il y a quelques jours. La chaleur estivale de juin et d'août a été entrecoupée par un mois de juillet plutôt humide et froid.

1569 tonnes de raisin

Pendant les récoltes, la météorologie était «changeante, avec de nouveaux épisodes pluvieux», précise le communiqué de l'administration cantonale. «Grâce au soin apporté par les vigneronnes et les vignerons bernois», les grappes sont restées saines et les fruits ont développé de beaux arômes.

D’où vient vraiment le vin chaud? Voici ses secrets

Au final, 1569 tonnes de raisin ont été récoltées, un volume dans la moyenne des dix dernières années. Avec 252 hectares, la surface viticole demeure stable.

La proportion de surfaces bio a notablement augmenté, avec 98 hectares cultivés conformément à l’ordonnance fédérale sur l’agriculture biologique, contre 11 hectares en 2015. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
On a goûté le vin valaisain de Lionel Messi
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L’affaire Epstein liée à la mort étrange d'un milliardaire en Valais
La disparition de Karl-Erivan Haub à Zermatt (VS) est relancée après la publication des dossiers sur Jeffrey Epstein. Le frère, Mark Epstein, avait contacté les autorités valaisannes pour évoquer des soupçons concernant la mort du milliardaire allemand.
Karl-Erivan Haub, double national allemand et américain et alors co-directeur du groupe Tengelmann, a disparu en avril 2018 lors d'une randonnée à ski au-dessus de Zermatt pour, selon les dires de son entourage, préparer la Patrouille des Glaciers.
L’article