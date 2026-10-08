Jacques Moretti est actuellement prévenu d’homicide par négligence. Image: AFP

Ce nouveau message de Jacques Moretti interpelle

Dans un échange WhatsApp versé au dossier, le gérant du Constellation met en garde ses employés contre un risque d'incendie lié à l'utilisation de «scintillant» dans le bar. Un élément qui fait l'objet d'interprétations très différentes chez les avocats des différentes parties.

Plus de «Suisse»

«Pas de scintillant qu’on donne aux clients. Le client l’a posé sur la table sans surveillance! S’il tombait par terre ou sur les canapés, le Constellation brûle»: ce message, révélé cette semaine par 24 heures et la RTS, a été adressé par Jacques Moretti à ses employés dans un groupe WhatsApp commun.

L'échange remonte au 12 novembre 2019. Dans celui-ci, le Corse alerte clairement son personnel sur l'utilisation des bougies d'artifice impliquées dans le tragique incendie du bar à Crans-Montana.

Fait notable: c'est la défense même du couple Moretti qui a remis le message aux procureures. Dans un courriel relayé par les deux médias, les avocats expliquent ainsi qu'il a été reproché «à tort» à leurs clients «de ne pas avoir donné de consignes». Et d'ajouter:

«Les messages sont là et démontrent qu’ils pensaient aux risques, évidemment, mais aux risques auxquels tout gérant d’établissement est confronté, par exemple un départ de feu»

Une nouvelle vidéo

Ce message n'est pas sans rappeler un avertissement envoyé sur WhatsApp par Jessica Moretti le 13 décembre 2019 où elle évoquait également les «scintillants» auprès de ses employés. «[S'ils tombent] sur le canapé ou au sol, ou qu’ils le tiennent en hauteur et crament la mousse au plafond, le Constel brûle», prévenait alors la tenancière.

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A cela vient s'ajouter une vidéo, datant du 1er janvier 2020 et là aussi relayée par 24 heures et la RTS, dans laquelle un serveur indique à de jeunes clients de faire «gaffe à la mousse».

Meurtre par dol éventuel

Pour certains avocats de familles des victimes, cette accumulation d'éléments montre bien que le couple Moretti était conscient du risque lié à l'utilisation de ces bougies. «Ils ont identifié le risque d’incendie, mais en continuant les cortèges avec les scintillants, ils s’en sont accommodés», déplore l'un d'eux auprès de 24 heures.

Pour ces défenseurs, les deux gérants doivent désormais être inculpés de meurtre par dol éventuel et non plus seulement d’homicide par négligence. (jzs)