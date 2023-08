L'incendie a provoqué une importante formation de fumée, comme l'ont annoncé les autorités via Alertsuisse. Cependant, la population n'est pas tenue de prendre de mesures particulières. Selon les informations des CFF, des annulations de trains et des retards sont à prévoir. (mlu/jah)

