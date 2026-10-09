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Incendie

Un médecin du Chuv trichait avec les victimes du Constellation

Un chirurgien bidouillait le dossier des victimes du Constellation
La chirurgie plastique et reconstructive du Chuv a réalisé plus de 130 interventions sur une vingtaine de grands brûlés du Constellation.Image: montage watson

Un chirurgien falsifiait le dossier des victimes du Constellation

«Une alerte» permet de sanctionner un médecin dans le cadre de l'incendie de Crans-Montana. Il avait prétendu avoir opéré plusieurs victimes du drame.
09.10.2026, 14:0209.10.2026, 14:02

Un chirurgien cadre du Chuv aurait fait inscrire son nom sur des comptes rendus d'opérations auxquelles il n'avait pas participé. Selon une enquête de la RTS, les documents concernent des patients grièvement brûlés lors du drame de Crans-Montana. Le médecin a été suspendu et dénoncé à la justice vaudoise.

L'affaire éclate dans un service particulièrement sollicité depuis l'incendie du Constellation. La chirurgie plastique et reconstructive du Chuv a réalisé plus de 130 interventions sur une vingtaine de grands brûlés adultes ces derniers mois. C'est dans ce contexte qu'un chirurgien cadre s'est inscrit comme premier opérateur sur plusieurs comptes rendus, alors qu'il n'était pas présent au bloc opératoire. Selon la RTS, les autres informations des documents seraient exactes.

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La directrice générale du Chuv, Claire Charmet, confirme qu'une «alerte anonyme» a permis de découvrir le pot au rose:

«Nous avons mené une enquête discrète pour vérifier la réalité des faits. Et nous avons effectivement constaté qu’un chirurgien s’était noté premier opérateur pour des interventions auxquelles il n’avait pas participé."»
Claire Charmet à la RTS

Elle rassure toutefois les patients: «L'ensemble des interventions ont été réalisées par des médecins spécialistes compétents. La qualité des soins n'est donc pas en jeu.» Le comportement reste néanmoins fautif, notamment parce qu'il pourrait modifier la facturation aux assurances. Le Chuv assure avoir bloqué celle des interventions concernées.

Une incidence pour le Chuv, l'assurance et les médecins

Apparaître comme premier opérateur peut influencer la rémunération d'une intervention, notamment pour les patients disposant d'une assurance complémentaire privée ou semi-privée. Au Chuv, la moitié de ces rémunérations complémentaires finance notamment des projets et la formation. L'autre moitié alimente des fonds de rémunération destinés aux chirurgiens.

Mais pour la directrice, «c’est potentiellement aussi fautif vis-à-vis des médecins en formation, réellement [présent à l'opération], qui ne peuvent pas se prévaloir de cette expérience professionnelle.»

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Selon le média public, le chirurgien a été suspendu. Le Chuv ne confirme pas, mais indique avoir transmis une dénonciation pénale au Ministère public vaudois. Ce dernier confirme examiner des faits «potentiellement constitutifs de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques».

Contacté par la RTS, le médecin ne reconnaît ni ne conteste les faits. Il indique se tenir à la disposition de la justice et bénéficie de la présomption d'innocence. (hun)

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