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Le roi de Suède était discrètement de passage en Suisse

Le roi Carl XVI Gustaf de Suède a été accueilli à Zurich par Carmen Walker Späh, la présidente du gouvernement zurichois.
Carl XVI Gustaf de Suède a été accueilli à Zurich par Carmen Walker Späh, présidente du gouvernement zurichois.Image: Ralph Rosenbauer

Le roi de Suède était discrètement de passage en Suisse

Carl XVI Gustaf de Suède était en visite lundi à Zurich. Il s'est notamment rendu à l'EPFZ et dans plusieurs entreprises.
06.10.2026, 13:5606.10.2026, 13:56

Le roi Carl XVI Gustaf de Suède a effectué une visite quasi incognito lundi à Zurich. Sa délégation s'est rendue au parc d'innovation de Dübendorf (ZH), puis à l'EPFZ et dans diverses entreprises.

Le monarque scandinave a été accueilli par la présidente du gouvernement cantonal zurichois, Carmen Walker Späh (PLR), indiquent mardi les autorités du canton.

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La visite s'est achevée avec un repas dans la maison d'une corporation de métiers, la Zunfthaus am Meisen, en vieille ville de Zurich. (jzs/ats)

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