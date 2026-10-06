Carl XVI Gustaf de Suède a été accueilli à Zurich par Carmen Walker Späh, présidente du gouvernement zurichois. Image: Ralph Rosenbauer

Le roi de Suède était discrètement de passage en Suisse

Carl XVI Gustaf de Suède était en visite lundi à Zurich. Il s'est notamment rendu à l'EPFZ et dans plusieurs entreprises.

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Le roi Carl XVI Gustaf de Suède a effectué une visite quasi incognito lundi à Zurich. Sa délégation s'est rendue au parc d'innovation de Dübendorf (ZH), puis à l'EPFZ et dans diverses entreprises.

Le monarque scandinave a été accueilli par la présidente du gouvernement cantonal zurichois, Carmen Walker Späh (PLR), indiquent mardi les autorités du canton.

La visite s'est achevée avec un repas dans la maison d'une corporation de métiers, la Zunfthaus am Meisen, en vieille ville de Zurich. (jzs/ats)