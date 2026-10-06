Le roi de Suède était discrètement de passage en Suisse
Carl XVI Gustaf de Suède était en visite lundi à Zurich. Il s'est notamment rendu à l'EPFZ et dans plusieurs entreprises.
Le roi Carl XVI Gustaf de Suède a effectué une visite quasi incognito lundi à Zurich. Sa délégation s'est rendue au parc d'innovation de Dübendorf (ZH), puis à l'EPFZ et dans diverses entreprises.
Le monarque scandinave a été accueilli par la présidente du gouvernement cantonal zurichois, Carmen Walker Späh (PLR), indiquent mardi les autorités du canton.
La visite s'est achevée avec un repas dans la maison d'une corporation de métiers, la Zunfthaus am Meisen, en vieille ville de Zurich. (jzs/ats)
L'actu en Suisse c'est par ici
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
de Kilian Marti
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
de Hanna Hubacher
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
Les SlowUp ont attiré près d'un demi-million de Suisses
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou