bien ensoleillé11°
DE | FR
burger
Suisse
International

Changement inédit dans le classement mondial des universités

Das Hauptgebaeude der Eidgenoessischen Technischen Hochschule (ETH) mit der Polyterrasse .in Zuerich, am 30. November 2024. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) reste la meilleure haute école d'Europe continentale.Image: KEYSTONE

Changement inédit dans le classement mondial des universités

L'EPFZ recule à la 12e place dans le top mondial au profit d'une institution chinoise. C'est la première fois qu'une université asiatique détrône le numéro un d'Europe continentale.
30.09.2026, 01:0130.09.2026, 05:55

L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) reste la meilleure haute école d'Europe continentale, selon le dernier classement 2027 Times Higher Education. Mais l'institut zurichois recule d'un rang à la 12e position au profit d'un établissement chinois.

La meilleure université asiatique, l'Université Tsinghua à Pékin, se hisse ainsi à la 11e place du classement publié mercredi par le magazine spécialisé Times Higher Education (THE). C'est la première fois qu'une université asiatique détrône le numéro un d'Europe continentale.

L'EPFZ fait des révélations inédites sur la Lune
L'EPFZ fait des révélations inédites sur la Lune

La Suisse conserve néanmoins deux institutions dans le top 50 mondial, et dix dans le top 200. L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) perd toutefois aussi une place et se retrouve à la 36e position.

Parmi les hautes écoles helvétiques, cinq ont reculé, trois ont progressé et deux conservent le même rang. L'Université de Lausanne glisse notamment du 125e au 129e rang et celle de Berne de la 108e à la 121e position. En revanche, l'Université de Bâle bondit de la 120 à la 111 place et celle de Genève gagne trois rangs à la 163e place.

Oxford reste incontestée

Comme l’année dernière, le top 10 des meilleures universités du monde établi par THE est occupé exclusivement par des institutions anglo-saxonnes. L'Université d’Oxford, au Royaume-Uni, caracole en tête du classement mondial pour la onzième année consécutive.

L'établissement britannique est cependant talonné par le Massachusetts Institute of Technology (Etats-Unis). Les deux universités américaines de Princeton et de Stanford se partagent ex aequo la troisième place, suivies par la britannique Cambridge (5e) et l'américaine Harvard (6e).

Cette université suisse va recevoir plus de 29 000 diamants
Cette université suisse va recevoir plus de 29 000 diamants

Malgré la domination des universités occidentales, le magazine spécialisé estime que les hautes écoles asiatiques rattrapent leur retard. Pour la première fois, trois instituts asiatiques figurent dans le top 15 avec l'arrivée de l'université nationale de Singapour. Dans le classement 2027, cinq instituts européens ont quitté le top 200 et cinq asiatiques y ont fait leur entrée.

L'évaluation du magazine THE se fonde sur 17 indicateurs répartis dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, du transfert des connaissances et de l'ouverture internationale des institutions. Au total, le magazine THE a intégré près de 2300 hautes écoles dans son dernier classement international. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
1
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
1
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
de Kilian Marti
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
de Hanna Hubacher
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
4
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
Les SlowUp ont attiré près d&#039;un demi-million de Suisses
Les SlowUp ont attiré près d'un demi-million de Suisses
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
4
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
Thèmes
Ce petit garçon va à l'école en chevauchant un cochon
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Accusé d'écrits antisémites, Bardella dénonce des faux
Le président du Rassemblement national (RN), le parti d'extrême droite français, Jordan Bardella, accusé d'écrits antisémites par un média d'investigation, a dénoncé lundi «des faux grossiers».
Le journal Mediapart s'appuie notamment sur des conversations privées, qu'il affirme avoir pu authentifier, qui auraient été écrites par Jordan Bardella à l'été 2013, alors qu'il avait entre 17 et 18 ans.
L’article