Elections européennes: la Suisse pèse plus lourd que ces Etats de l'UE

Pour participer aux élections de juin, les citoyens de l'UE en Suisse sont soumis à des règles et des dates différentes selon leur pays d'origine. Ainsi, les Allemands, les Français et les Portugais doivent s'inscrire avant le scrutin jusqu'à une date limite – qui varie selon le pays – comme l'indique le site Internet consacré aux élections européennes. Pour voter, il y a encore des différences:

Au total, il y a plus de citoyens de l'UE ayant le droit de vote en Suisse que dans certains petits états de l'UE comme:

Les données, consultées par l'agence de presse Keystone-ATS, proviennent de l'Office fédéral de la statistique et comptabilisent les citoyens de l'UE et les doubles nationaux en âge de voter.

En Suisse, environ 1,9 million de personnes peuvent voter aux élections européennes. Cela représente plus d'électeurs que dans certains États membres de l'Union Européenne (UE). Du 6 au 9 juin, près de 400 millions de citoyens européens au total participeront à l'élection du Parlement européen.

