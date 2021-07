Suisse

Les intempéries font de gros dégâts au Tessin



Les fortes pluies tombées sur le Tessin lundi et mardi ont entraîné des inondations et des glissements de terrain. Un centre commercial a dû être évacué.

Dans la nuit de lundi à mardi, et puis encore pendant la matinée, le Tessin a été balayé par de fortes pluies. La région de Mendrisio, au sud du canton, a été la plus touchée.

A Coldrerio, près de Mendrisio, 80 millimètres par mètre carré sont tombés en trois heures mardi matin, selon le service météorologique Meteocentrale.

Les dégâts provoqués par les intempéries à Caneggio: Vidéo: watson

Le niveau des rivières a monté en quelques minutes. Mardi, le débit du fleuve Breggia se situait à 150 m3/s, soit 300 fois plus élevé que sa moyenne, écrit RSI. Un centre commercial situé à côté du cours d'eau a été évacué.

Ce n'est pas encore fini

Les pluies ont provoqué des inondations, des chutes d'arbres, des coulées de débris et des glissements de terrain. Les pompiers sont intervenus 120 fois, alors que plusieurs routes ont été fermées. Aucun blessé n'est à déplorer.

Et l'urgence n'est pas encore terminée, car de nouvelles intempéries sont prévues dans la nuit de mardi à mercredi. Les autorités ont conseillé aux gens d'éviter les déplacements inutiles et les invitent à ne pas s'arrêter sur les ponts et le long des cours d'eau. (asi/ats)