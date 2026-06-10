Après le cannabis, la cocaïne est la drogue illicite la plus consommée en Europe. Et, depuis quelques années, la Suisse figure parmi les pays les plus touchés. Image: imago

Cocaïne en Europe: ces deux villes suisses sont dans le top 10

Le rapport européen sur les drogues le montre: la kétamine et les opioïdes synthétiques se répandent de plus en plus. Parmi les drogues dures, la cocaïne reste néanmoins en tête. Et ce n'est pas un hasard.

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L'Europe a un problème de drogues. Et la situation échappe de plus en plus à tout contrôle. Voilà, en quelques mots, la conclusion du rapport annuel de l'Agence européenne des drogues (EUDA), paru mardi.

La cocaïne reste en tête des drogues dures. Elle serait aujourd'hui «plus facilement disponible qu'elle ne l'a jamais été». C'est ce qu'a indiqué à Bruxelles Magnus Brunner, commissaire européen aux affaires intérieures. Certes, les saisies de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud dans les ports européens ont légèrement reculé en 2024, avec 330 tonnes contre 419 tonnes l'année précédente. Mais cela ne signifie pas pour autant que moins de cocaïne arrive en Europe.

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Cela montre plutôt que les trafiquants ont trouvé de nouvelles routes. Ils transbordent leurs marchandises de plus en plus en haute mer et les acheminent à terre par bateaux rapides ou drones marins. Ou alors, ils intègrent leur cocaïne dans d'autres marchandises au moyen de procédés chimiques complexes, avant de l'en extraire ultérieurement.

Genève et Zurich, stables dans le peloton de tête

Les trafiquants se détournent surtout des grands ports de fret, comme Anvers et Rotterdam au profit de ports plus petits. La plus grande quantité de cocaïne saisie en 2024 l'a été en Espagne, avec 124 tonnes. La France a, quant à elle, enregistré un record historique avec 53,5 tonnes.

En Belgique, en revanche, les quantités saisies ont reculé de 64%. Aux Pays-Bas, la baisse est de 36%. Autre fait marquant: pour assurer leur commerce, la vente de rue et la criminalité violente qui l'accompagne, la mafia de la cocaïne exploite de plus en plus des mineurs vulnérables.

Voici les villes européennes où la consommation de cocaïne est la plus élevée, proportionnellement à la population:

Middlesbrough (Royaume-Uni) Bristol (Royaume-Uni) Lleida (Espagne) Anvers (Belgique) Grenade (Espagne) Amsterdam (Pays-Bas) Genève (Suisse) Zurich (Suisse) Liège (Belgique) Bruxelles (Belgique)

Comme les années précédentes, les villes suisses de Genève et Zurich figurent dans le top dix des hotspots européens de la cocaïne. Lucerne se situe à la 15ᵉ place.

La drogue préférée d'Elon Musk en plein essor

Le patron de Tesla et homme le plus riche du monde, Elon Musk, a publiquement reconnu consommer de la kétamine. Il l'utiliserait pour traiter ses phases dépressives.

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Longtemps cantonné à une niche, ce produit, qui sert aussi d'anesthésique pour les chevaux, est de plus en plus découvert par les jeunes comme drogue récréative. Le marché, et avec lui le nombre de consommateurs, sont en pleine croissance.

«Cette normalisation m'inquiète», lâche Lorraine Nolan, directrice de l'EUDA. La kétamine peut en effet provoquer de graves atteintes à la santé. Selon Lorraine Nolan, le nombre de patients ayant dû être traités pour des problèmes liés à la kétamine a quadruplé ces dernières années. La kétamine semble particulièrement prisée en Allemagne, où ont été retrouvées 77% des quantités saisies.

Elon Musk a admis prendre de la kétamine. imago

Les drogues synthétiques se propagent à toute vitesse

Parmi les opioïdes, l'héroïne reste en tête. Mais les opioïdes synthétiques ont également pris pied en Europe. Le plus connu est sans doute le fentanyl, un analgésique qui a provoqué une véritable épidémie aux Etats-Unis. Sa puissance est telle qu'une dose infime peut être mortelle.

En Europe aussi, les opioïdes synthétiques jouent un rôle croissant dans les surdoses. Alors qu'en Europe occidentale la cocaïne prédomine, ce sont les opioïdes synthétiques qui préoccupent les pays baltes et la Bulgarie.

Les nouvelles substances constituent un problème lui aussi toujours plus préoccupant. Cinquante nouvelles substances ont été détectées en Europe l'année dernière, soit une par semaine. Pour Lorraine Nolan:

«La diversité des substances présentes dans les rues européennes devient de plus en plus imprévisible»

Les consommateurs reçoivent, dans bien des cas, une substance dont ils ignorent la puissance des effets. Cela concerne également la drogue la plus consommée en Europe: le cannabis. Celui-ci est parfois coupé avec des cannabinoïdes synthétiques à haute puissance, ce qui accroît le risque d'intoxication.