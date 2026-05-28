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Le cannabis aurait un effet insoupçonné sur les testicules

Le cannabis augmente la production d&#039;hormones masculines (image d&#039;illustration)
La source de cette augmentation de testostérone se situe au niveau des testicules (image d'illustration).Image: Shutterstock

Le cannabis aurait un effet insoupçonné sur les testicules

Une étude genevoise révèle une augmentation de la testostérone chez les jeunes consommant du cannabis. Avec une action directe sous la ceinture.
28.05.2026, 14:2928.05.2026, 14:29

La consommation de cannabis entraînerait une augmentation de la testostérone, selon une étude de chercheurs de l'Université de Genève (UNIGE), publiée jeudi. Ce constat repose sur les analyses sanguines réalisées sur 94 conscrits suisses.

Parmi ces jeunes hommes, âgés de 18 à 23 ans, 47 étaient des consommateurs avérés de cannabis. «Nos résultats montrent que la consommation de cannabis entraînerait une augmentation de la testostérone d'environ 23%», indique, cité dans le communiqué de l'UNIGE, le professeur Serge Rudaz, qui a dirigé les travaux.

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La source de cette augmentation de testostérone se situe spécifiquement au niveau des testicules. «Les androgènes produits par les glandes surrénales, eux, n'étaient pas concernés par cette augmentation», précise le professeur Rudaz. Le cannabis aurait ainsi une action directe sur les testicules.

Plus enclins à consommer du cannabis

Les chercheurs avancent que cette hausse de la testostérone «pourrait être une réponse de l'organisme face à une sensibilité réduite de certains récepteurs aux androgènes en présence de cannabis». Il est aussi possible que des hommes ayant naturellement des taux élevés de testostérone soient plus enclins à consommer du cannabis.

L'étude réalisée par le professeur Rudaz et son équipe fait l'objet d'une publication dans la revue spécialisée Communication Medicine. Elle a été menée en collaboration avec le Centre suisse de toxicologie humaine appliquée (SCAHT). (jzs/ats)

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