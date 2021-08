Suisse

JP Fanguin, victime d'un grave accident de la route



Le Vaudois qui a fait le buzz avec ses vidéos sur l'entreprenariat a été victime d'un grave accident de voiture. Jean-Pierre Fanguin a raconté l'épisode sur son Instagram.

Fanny graf

«La question, elle est vite répondue», sa réplique a fait le tour du web. JP Fanguin, de son nom de scène, a marqué les réseaux sociaux avec ses nombreuses vidéos, souvent moquées, dans lesquelles il fait la promo de ses «conseils» pour devenir riche.

Mais depuis plus de deux semaines, le jeune homme était peu présent sur les réseaux sociaux. Lundi, il a levé le voile sur les raisons de son absence: un grave accident de voiture, où il a failli perdre la vie.

Des vacances gâchées

Bien évidemment, JP n'a rien gardé pour lui. Dans un long post, il raconte:

J'étais passager de ce BM X6 sur l'autoroute en direction de mon lieu de vacances, lorsque j'ai été victime d'un grave accident impliquant notamment un autocar. Au vue de la violence du choc, je ne peux que m'estimer heureux de pouvoir vous écrire ces quelques lignes. instagram

Heureusement, le jeune homme est en vie, mais il explique avoir plusieurs vertèbres cassées. Il ajoute vouloir «prendre le temps de se soigner». Espérons qu'il sera vite remis sur pieds pour continuer de partager toutes ses précieuses connaissances sur comment devenir riche.

Une leçon de vie de plus

JP pourrait simplement raconter les faits concernant son terrible accident. Non! Chaque épreuve est une leçon de vie. (C'est Bouddha qui l'a dit) «Cet accident est venu me rappeler que la vie ne tient qu'à un fil» commence-t-il. C'est bien vrai. Et bien sûr, il n'oublie jamais« ses jeunes entrepreneurs» à qui il adresse ce message:

«Soyez les entrepreneurs de vos propres vies, à votre propre échelle»

C'est beau. Quant à lui, il ne lâchera rien et compte bien «montrer qui est le JPapa ici». On a hâte.

Et pour revoir ces vidéos qui ont fait le buzz, c'est par là👇 CONTACTE-MOI ET TRAVAILLONS ENSEMBLE DÈS AUJOURD’HUI. (Ce jeune cycliste de classe sociale basse et vulgaire s’est permis de me traiter de trou du c*l, c’est lamentable.) pic.twitter.com/pEaMvRKbYY — jpzer (@jpzer5) June 8, 2020

Fais le bon choix, bisous pic.twitter.com/8I5sEx9JES — jpzer (@jpzer5) June 2, 2020