La pression monte sur le CERN et sa collaboration avec Israël

Une association demande à la direction du CERN que ses accords avec les institutions académiques israéliennes soient examinés à l'aune de leur participation directe dans la guerre à Gaza. Une demande également formulée par une pétition qui circule à l'interne.

De plus en plus de voix s'élèvent pour demander au CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire), sis à Meyrin (GE), de réexaminer ses accords de coopération avec des instituts israéliens en raison de la guerre menée par l'Etat hébreu à Gaza. Il en va ainsi de l'association Science4Peace, qui veut que le laboratoire garantisse que les recherches menées au CERN ne servent pas à des fins militaires.

Si des institutions scientifiques sont impliquées dans la guerre, dans des crimes contre l'humanité ou des violations du droit international, la coopération ne peut pas continuer ainsi, relève le président de Science4Peace, Hannes Jung, confirmant une information publiée mardi dans la Tribune de Genève et 24 Heures.

«Nous demandons que les accords avec les institutions académiques israéliennes soient examinés à l'aune de leur participation directe dans la guerre contre Gaza, l'Iran, le Liban et la Syrie et que cesse la coopération avec des programmes et des individus directement impliqués dans des conflits», a ajouté M. Jung.

Pétition au CERN

Par ailleurs, selon une information révélée par Le Courrier, une pétition circule parmi le personnel du CERN pour demander au Conseil du CERN, l'organe directeur de l'organisation, de s'assurer que les centres de recherche israéliens qui travaillent au CERN ne collaborent pas avec des autorités ou des entreprises prenant part à la guerre à Gaza.

Mardi, cette pétition avait déjà recueilli plus de mille signatures de collaborateurs du CERN, mais également de scientifiques exerçant dans des institutions académiques situées en grande majorité en Europe.

Le président du Conseil ainsi que la direction du CERN sont au fait de l'existence d'une pétition qui circule, relève le service de presse du laboratoire. Et d'ajouter:

«Le Conseil du CERN, qui rassemble tous les Etats membres de l'organisation, se réunit généralement quatre fois par an»

L'ordre du jour du Conseil peut faire l'objet de demandes de modification de la part des Etats membres.

Drapeau israélien retiré puis remis

Enfin, la Tribune de Genève et 24 Heures ont indiqué que des activistes se sont réunis, vendredi dernier, devant l'entrée du CERN, et ont retiré le drapeau israélien de sa hampe. Celui-ci avait toutefois retrouvé sa place, mardi.

Israël est devenu un Etat membre à part entière du CERN en 2014. Le pays avait un statut d'observateur depuis 1991, avant de devenir un Etat membre associé en 2011.

En novembre 2024, le CERN avait mis fin à l'accord de coopération qui liait l'organisation avec la Russie en raison de la guerre menée par Moscou contre l'Ukraine. Cette décision avait touché environ 350 scientifiques. A ce jour, 25 Etats sont membres du CERN. (ats)