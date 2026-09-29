La marque Skoda est particulièrement touchée par le rappel. Image: Imago

Une vis à 2 dollars renvoie 94 000 voitures suisses au garage

Un vaste rappel touche près de 94 000 véhicules du groupe Volkswagen en Suisse. Une vis de direction doit être remplacée par précaution en raison d'un risque de corrosion.

Plus de «Suisse»

Le plus grand importateur automobile de Suisse AMAG a dévoilé, lundi, l'ampleur d'un rappel lancé par Volkswagen. En Suisse, 94 025 véhicules doivent passer à l'atelier, relate 24 Heures. En cause: une vis qui arrime la direction au cadre métallique du moteur et qui peut, à l'usure, rouiller en présence de sel de déneigement.

Aucun accident n'a été signalé à ce jour, mais, selon l'office allemand des transports (KBA), la «rupture de la pièce peut entraîner une défaillance de la direction».

Skoda en première ligne

Cité par 24 Heures, un représentant d'AMAG précise que si la corrosion progresse, «la fixation de la direction et donc son fonctionnement peuvent être affectés». La campagne concerne près de 2,8 millions de véhicules dans le monde.

En Allemagne, la notice du KBA vise surtout 895 000 voitures VW, principalement des Golf et des Tiguan. Le marché suisse, bien plus petit, compte lui 94 025 voitures sur lesquelles un remplacement de vis préventif est nécessaire, explique AMAG, dont:

41 827 Skoda (Octavia, Superb, Kodiaq et Karoq produites entre 2014 et 2024),

39 958 VW (Touran, Tiguan, Golf Sportsvan, Variant et Caddy datant des années 2013 à 2024),

8592 Audi (Q3, entre 2019 et 2024),

et 3648 Seat (Ateca et Tarraco, de la période 2017-2024).

Une réparation bénigne, mais nécessaire

Cette vis est vendue 6 euros (5,68 francs) en Europe et affichée à 2 dollars (1,67 franc) sur le site du groupe Volkswagen aux Etats-Unis, précise 24 Heures. Selon L'argus, Volkswagen estime qu'au maximum 1% des véhicules rappelés pourraient présenter une vis en mauvais état.

Le rappel a été déclaré à l'Office fédéral des routes (Ofrou). Les propriétaires «seront contactés dans les prochains jours afin de fixer un rendez-vous», indique-t-on chez AMAG, et le remplacement prend «environ une heure». (ysc)