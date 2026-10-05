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Eurodreams: il gagne 22 222 francs par mois pendant 30 ans

Eurodreams est propos� dans huit pays europ�ens.
Le gros lot de l’Eurodreams correspond à une rente de 22 222 francs par mois pendant 30 ans.Keystone

Jackpot: il touchera 22 222 francs par mois durant 30 ans

Une personne a décroché le gros lot à l’Eurodreams lundi soir. Elle touchera 22 222 francs par mois pendant 30 ans, soit près de 8 millions de francs au total.
05.10.2026, 22:3906.10.2026, 11:05

Autant dire que l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante aura de quoi voir venir à l'avenir: un individu a décroché le gros lot à l'Eurodreams lundi soir. Elle a gagné une rente mensuelle de 22 222 francs durant 30 ans, en cochant les six bons numéros 3, 6, 16, 24, 29 et 40, ainsi que le numéro spécial «dream» 2, a annoncé la Loterie romande.

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Le pactole a été remporté dans l'un des huit pays européens proposant ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.

Le deuxième rang de gain, obtenu avec six numéros gagnants mais sans le numéro «dream», propose une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir. (mbr/ats)

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source: getty images north america / kevin sabitus
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