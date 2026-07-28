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Le résultat d'Eurodreams ravit une personne en Suisse: son gain

La loterie a fait un heureux en Suisse

Une personne a été chanceuse en Suisse, ce lundi soir. Si le jackpot n'a pas été décroché, le gain fera plaisir.
28.07.2026, 08:0228.07.2026, 08:02

Deux personnes, dont une en Suisse, ont décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams lundi soir. Elles ont coché les six bons numéros 2, 4, 13, 16, 21 et 25, mais pas le numéro «dream», le 3, a annoncé la Loterie romande.

Le gros lot est une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé «dream».

Huit pays européens proposent ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

(sda/ats/hun)

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