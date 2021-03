Suisse

La Suisse serait inconsciente de l'urgence en matière de cybersécurité



Image: Shutterstock

Selon le président de l'EPFL, le retard de la Suisse dans le domaine de la cybersécurité s'explique par un manque de prise de conscience.

Dans le domaine de la cybersécurité, la Suisse est dans la course mais accumule du retard dans la formation des ingénieurs et dans l’innovation véritable. L’intelligence artificielle va jouer un rôle important afin de combler ce manque.

La principale rencontre consacrée à la cybersécurité en Suisse (Swiss Cyber Security Days) a réuni en ligne mercredi et jeudi les plus importants décideurs et experts du domaine de la cybersécurité au plan national et international. Le rendez-vous a été suivi par plus de 1800 participants reliés en direct.

Martin Vetterli, président de l’EPFL, a lancé le débat sur le manque de spécialistes dans le domaine de la cybersécurité en Suisse. Il estime que les compétences académiques existent pour former une nouvelle génération d’informaticiens mais qu’il manque une prise de conscience de l’urgence de la situation. Un avis partagé par Marc K. Peter de la HES Nord-Ouest et Yves Fluckiger, recteur de l’Université de Genève, président de Swissuniversities. (ats)

