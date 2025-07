L'Université de Neuchâtel annonce sa nouvelle rectrice

Pour mémoire, une première procédure n'avait pas abouti. L'ancien conseiller d'Etat Laurent Kurth, qui était parmi les deux derniers candidats en lice, avait décidé en janvier de retirer son dossier après le préavis négatif donné par l'Assemblée de l'Université. L'autre candidat, le vice-recteur enseignement Martin Hilpert, n'avait lui non plus pas réussi à séduire l'Assemblée. Le poste avait alors été remis au concours.

Agée de 48 ans, elle connaît bien l'UniNE, où elle a obtenu un doctorat en sciences humaines et sociales. Au sein de l'Institut de psychologie et éducation, elle a participé à diverses activités d'enseignement dans le cadre de son poste d'assistante, puis au sein d'autres hautes écoles, indique le gouvernement neuchâtelois dans son communiqué.

Deniz Gyger Gaspoz occupe depuis 10 ans le poste de vice-rectrice à la Haute école pédagogique des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel, où elle dirige le département de la recherche, des médiathèques, des publications et l'unité durabilité.

Comment la canicule menace les rails CFF

Alors que les jours de chaleur sont en augmentation, la compagnie ferroviaire doit de plus en plus rafraîchir ses voies pour éviter qu'elle ne se déforment.

Eté après été, les CFF sont de plus en plus sollicités pour protéger les voies ferroviaires contre les effets déformants de la canicule. Les équipes d'intervention rafraîchissent alors les rails et le ballast qui les entoure. Elles passent à l'action jusqu'à sept fois par an.