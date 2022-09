Avec les trottinettes électriques, l'ambiance sur la route (pardon, le trottoir, souvent) est rarement aussi guillerette que sur cette image. Image: Shutterstock

E-trottinette: «On nous déteste parce que certains font n'importe quoi»

Grogne, peur, insultes: en ville, l'utilisateur de trottinette électrique suscite souvent la colère des piétons et des automobilistes. Et si on tentait de faire la paix ou du moins... un peu mieux connaissance? Entretien avec Fred, un passionné qui fait hurler ceux qui ne le sont pas.

Soyons réglo, d'entrée de jeu. Dans le monde fascinant de la trottinette électrique, nous ne sommes pas les plus... férus. Il y a quelques mois, nous osions même une petite chronique gorgée de mauvaise foi pour railler ces «adultes qui roulent comme des abrutis sur des jouets pour enfant».

Depuis, il y a eu des accidents, des chauffards pincés à plus de 100km/h et, tout récemment à Lausanne, une nouveauté: des policiers qui donnent des cours de e-trottinette aux pilotes du dimanche, dans l’espoir que ça roule un poil plus intelligemment dans nos rues.

Le slogan de la campagne? «En e-trot’, je laisse le trottoir aux piétons»

Il suffit de traverser la capitale vaudoise à n'importe quelle heure de la journée pour se rendre compte que les autorités ont encore du pain sur la planche. Si, au niveau du style, on croirait voir les humoristes Kad & Olivier en plein sketch, le salut (et l'apaisement) passera peut-être effectivement par ce type de sensibilisation, aux antipodes de la cool attitude.

D'ailleurs, saviez-vous que pour être autorisés à rouler sur la route en trottinette électrique, les jeunes âgés entre 14 et 16 ans doivent passer le permis qu'on appelle "M"?

Image: KEYSTONE

Pour l'heure, ces engins séduisent toujours plus d'adeptes au centre-ville et terrorisent de plus en plus les piétons. Nous qui sommes sceptiques (c'est un immense euphémisme), nous avons jugé constructif d'enterrer la hache de guerre, le temps de percer, un peu mais sincèrement, le mystère d'une tendance que plus personne, aujourd'hui, n'a le droit d'ignorer.

Pour ce faire, petit coup de fil à Fred Moser, grand passionné de trottinette électrique et propriétaire du shop Stelfia Trott à Lausanne.

Entretien franc du guidon

Fred: Bonjour Fred! Je fais partie de ceux qui vous détestent quand je vous croise en ville. Pourquoi tant de haine à votre avis?

Fred: Ah, ah! Je ne sais pas. Probablement parce que vous vous basez sur les infos qui relatent les accidents impliquant des trottinettes?

Il y a un peu de ça, oui. Mais je crois que j'ai surtout l'impression de risquer moi-même la mort à chaque coin de rue...

Je comprends cette impression. Ceux que vous détestez sont ceux qui, précisément, font n'importe quoi. Les inconscients. Ceux qui slaloment entre les piétons, qui passent de la route au trottoir sans faire gaffe. Je ne cautionne pas du tout cette attitude.

«Les plus dangereux, ce sont les jeunes qui roulent à deux sur une trott', avec de la musique à fond dans les oreilles et une cigarette dans la main gauche»

Si je me base sur mon expérience personnelle, ils sont nombreux aujourd'hui, non?

Non, je ne crois pas. Mais ceux qui donnent le mauvais exemple marquent davantage les esprits. Comme toujours.



D'ailleurs, quel type d'utilisateur êtes-vous, Fred? Vous roulez sur les trottoirs?

Je dois avouer que je roulais sur le trottoir, avant. Je ne le fais plus aujourd'hui.



Il vous arrive de vous faire insulter en ville?

A l'époque, oui. Maintenant, c'est plus rare. Et principalement par des automobilistes, je dirais. Les professionnels de la route, ceux qui doivent rouler toute la journée pour le travail, sont ceux qui ont le moins de patience pour tout ce qui possède deux roues. Surtout les utilisateurs qui coupent la route.

Vous êtes ce qu'on appelle un passionné. Comment est né cet amour pour la trottinette électrique?

J’ai acheté ma première trottinette en 2016. Et j'ai tout de suite compris tous ses avantages!

Lesquels?

La facilité d'utilisation surtout. J'ai immédiatement gagné du temps dans les bouchons, au quotidien. Et puis je me suis mis très tôt à la bricoler, la réparer, changer les pièces, etc...



C'est un simple moyen de transport impersonnel ou on peut considérer la trott' électrique comme un truc cool, comme peut l'être le skateboard?

C'est une passion, donc c'est plus qu'un simple moyen de transport. Les passionnés se regroupent, on se retrouve pour des virées, on discute sur des pages Facebook ou dans des groupes WhatsApp.



En semaine, c'est pour vous déplacer et, le week-end, pour vous amuser?

Oui, on peut dire ça. Le week-end, il nous arrive de prendre les grosses trottinettes et de filer à la campagne, pour rouler tranquille et ne déranger personne. Il arrive que certains louent un circuit de karting pour organiser des courses. D'ailleurs, les Mondiaux de trottinette électrique se sont arrêtés en Suisse pour la première fois cette année. C'est bon signe, je trouve.

Ce que vous appelez les "grosses trottinettes", ce sont celles qui n'ont pas été homologuées en Suisse?

Exactement.



«Il ne faut pas se méprendre: Les trottinettes électriques non-homologuées sont aussi les plus sûres, car elles sont mieux équipées, notamment de freins hydrauliques. Elles sont beaucoup plus stables aussi»

Pourtant, les plus légères sont très populaires en ville!

Les jeunes, notamment, achètent leurs trottinettes en grande surface, car elles sont passablement moins chères. Mais ce sont aussi les plus dangereuses, effectivement.

Oui, mais les grosses trottinettes peuvent aussi atteindre une vitesse bien plus élevées que les 20km/h réglementaires aujourd'hui.

Sur l'autoroute, une Ferrari peut faire des pointes à 400km/h, ce n'est pas pour autant qu'elles ne respectent pas les 120km/h. Les autorités n'ont pas compris que la puissance, ce n'est pas la vitesse. Aujourd'hui, en Suisse, les trottinettes électriques sont bloquées à 500 watts.

«500 watts, c'est trop peu pour pouvoir manoeuvrer en toute sécurité. Notamment en montée ou lorsqu'il faut réagir vite pour éviter un accident»

C'est ce que vous demandez aux autorités? Que le blocage à 500 watts soit abandonné en Suisse?

Oui. Comme c'est le cas en France.

Finalement, on dirait un peu le boguet du XXIe siècle. A l'époque, on maquillait nos vélomoteurs, on terrorisait sans le vouloir les piétons et, surtout, il fallait absolument en avoir un pour être cool!

Tout à fait! Je suis d'ailleurs retombé récemment sur des archives de la RTS. A l'époque, les vélomoteurs ont mis du temps à être acceptés. Les vélos aussi, d'ailleurs.



Moi qui suis sceptique, je me dis parfois que c'est une mode qui va passer, comme toutes les modes. Peut-être simplement pour me rassurer! Vous-même, vous allez vous lasser de la e-trottinette?

Pour que je puisse me lasser, il faudrait peut-être qu'un nouveau moyen de locomotion aussi pratique et écologique fasse son apparition. Vous savez, aujourd'hui, c'est très démocratisé. Pas mal de parents emmènent leurs enfants à l'école sur leur trottinette. Je ne suis pas devin, mais j'ai l'impression que la trottinette électrique a véritablement de l'avenir.