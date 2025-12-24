Trois personnes arrêtées après la mort d'une septuagénaire à Buchs
Les suspects se trouvaient dans la maison dans laquelle s'est déroulé le drame.
Une femme âgée a été tuée dans la nuit de mardi à mercredi à Buchs (ZH). Trois suspects, qui se trouvaient dans la maison, ont été arrêtés, a indiqué la police cantonale zurichoise.
La police a été alertée peu après minuit de la découverte d'une personne inanimée dans une maison. Les secours n'ont pu que constater le décès de la femme, précise la police.
La victime est une Kosovare de 71 ans. Les trois suspects arrêtés sont une Suissesse de 48 ans et deux Suisses de 27 et 51 ans.
Les circonstances et le déroulement du drame ne sont pas encore clairs. Une enquête a été ouverte. (sda/ats)
L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig