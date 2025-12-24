ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Crime

Trois personnes arrêtées après la mort d'une septuagénaire à Buchs

Police cantonale de Zurich (image d&#039;illustration)
Trois personnes ont été arrêtées à la suite de la mort d'une septuagénaire.Image: KEYSTONE

Trois personnes arrêtées après la mort d'une septuagénaire à Buchs

Les suspects se trouvaient dans la maison dans laquelle s'est déroulé le drame.
24.12.2025, 17:3324.12.2025, 17:33

Une femme âgée a été tuée dans la nuit de mardi à mercredi à Buchs (ZH). Trois suspects, qui se trouvaient dans la maison, ont été arrêtés, a indiqué la police cantonale zurichoise.

Bulle: Elle se fait détrousser par deux hommes en rentrant chez elle

La police a été alertée peu après minuit de la découverte d'une personne inanimée dans une maison. Les secours n'ont pu que constater le décès de la femme, précise la police.

La victime est une Kosovare de 71 ans. Les trois suspects arrêtés sont une Suissesse de 48 ans et deux Suisses de 27 et 51 ans.

Voitures pillées devant le Tribunal fédéral: ce Lausannois n'en peut plus

Les circonstances et le déroulement du drame ne sont pas encore clairs. Une enquête a été ouverte. (sda/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Les images contenues dans le dossier Epstein
1 / 12
Les images contenues dans le dossier Epstein

Ghislaine Maxwell, Bill Clinton et Kevin Spacey.
source: sda
partager sur Facebookpartager sur X
Des voitures «sapin de Noël»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Gros accident sur l'A1 en Suisse romande: un mort et des blessés
Un sexagénaire a perdu la vie mardi après avoir percuté le mur d'un tunnel entre Estavayer-le-Lac (FR) et Yverdon-les-Bains (VD). Ses quatre passagers ont été blessés.
Un automobiliste de 65 ans a perdu la maîtrise de son véhicule mardi, sur l’autoroute A1, entre Estavayer-le-Lac (FR) et Yverdon-les-Bains (VD), à la hauteur de l’entrée du tunnel de Pomy. Il est décédé sur place. Les quatre passagers qui l’accompagnaient ont été blessés.
L’article