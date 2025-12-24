Trois personnes ont été arrêtées à la suite de la mort d'une septuagénaire. Image: KEYSTONE

Trois personnes arrêtées après la mort d'une septuagénaire à Buchs

Les suspects se trouvaient dans la maison dans laquelle s'est déroulé le drame.

Une femme âgée a été tuée dans la nuit de mardi à mercredi à Buchs (ZH). Trois suspects, qui se trouvaient dans la maison, ont été arrêtés, a indiqué la police cantonale zurichoise.

La police a été alertée peu après minuit de la découverte d'une personne inanimée dans une maison. Les secours n'ont pu que constater le décès de la femme, précise la police.

La victime est une Kosovare de 71 ans. Les trois suspects arrêtés sont une Suissesse de 48 ans et deux Suisses de 27 et 51 ans.

Les circonstances et le déroulement du drame ne sont pas encore clairs. Une enquête a été ouverte. (sda/ats)