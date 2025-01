Iran: un Suisse retrouvé mort en prison

On saura plus tôt que prévu si la fusée de Jeff Bezos va fonctionner

La justice iranienne a annoncé jeudi qu'un ressortissant suisse accusé d'espionnage s'était suicidé dans la prison de Semnan, ville de l'est du pays. «Ce matin, un citoyen suisse s'est suicidé dans la prison de Semnan», a indiqué Mizan Online, l'organe de presse du pouvoir judiciaire, ajoutant que le détenu avait été «arrêté par les agences de sécurité pour espionnage et que son cas faisait l'objet d'une enquête», sans donner plus de détails.

Martin Haefner et son épouse Marianne ont créé une fondation pour assurer l’avenir de sa masse d'argent et voici à quoi elle va servir.

Martin Haefner fait partie des 300 personnes les plus riches de Suisse, avec une fortune estimée entre cinq et six milliards de francs suisses, estime Bilanz. Une grande partie de cette richesse est investie dans des participations et diverses entreprises, surtout Amag, le géant suisse de l’importation automobile basé dans le canton de Zoug. Depuis qu’il a racheté les parts de sa sœur Eva Maria il y a quelques années, Martin Haefner est l’unique propriétaire de cette entreprise, fondée par son père Walter.