La Suisse veut développer un «aspirateur à CO2» en Islande

L'installation est située à 30 km au sud-est de Reykjavik. Construite en 2021, elle pompe et filtre l'air. Le gaz à effet de serre extrait est mélangé avec de l'eau et injecté dans la roche à des centaines de mètres de profondeur, où il se fossilise.

La Suisse et l'Islande veulent coopérer plus étroitement en matière de protection pour le climat. Pour ce faire, les deux pays développent une sorte d'«aspirateur à CO2» en Islande.

Mise en garde de la police jurassienne contre les vols de vélos

La police cantonale jurassienne a lancé une campagne pour lutter contre la multiplication des vols de vélos et mettre ainsi en échec les voleurs. Elle invite les propriétaires de cycles à les sécuriser où qu'ils soient stationnés, même à son domicile.

155 vélos dérobés en 2020, 233 en 2021, 261 en 2022 et déjà 49 en 2023 alors que la saison des beaux jours, période la plus propice aux vols, n'a pas véritablement débuté. Les voleurs n'hésitent pas à s'emparer des vélos stationnés dans et aux environs des maisons et des immeubles, a averti la police cantonale jurassienne la semaine dernière.