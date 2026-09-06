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Plus de 500 personnes rendent hommage à la victime d’Aarau

KEYPIX - Rund 300 Menschen trauern anlaesslich einem Gedenkmarsch und einer Schweigeminute fuer die Opfers des durch Schüsse getoeteten und verletzten Menschen an einer Raverparty vom vergangenen Woch ...
Environ 300 personnes ont participé à une marche commémorative et observé une minute de silence en hommage aux victimes de la fusillade d’Aarau, le 4 septembre 2026.Keystone

Plus de 500 personnes rendent hommage à la victime d’Aarau

La jeune Italienne de 22 ans a été inhumée dimanche dans sa ville natale, dans les Abruzzes. Elle avait été tuée lors de la fusillade qui a fait six autres blessés à Aarau.
06.09.2026, 16:3206.09.2026, 16:32

De la musique techno et des ballons blancs ont accompagné l’arrivée du cercueil de la jeune femme de 22 ans à la collégiale Saint-Michel de Città Sant’Angelo, dans les Abruzzes. La jeune femme est décédée lors de la fusillade survenue le 29 août pendant une fête de musique techno à Aarau. Plus de 500 personnes ont assisté à ses funérailles.

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Le cercueil de la jeune femme, tuée d’un coup de feu, a été accueilli solennellement par toute la communauté de la petite ville italienne. Les amis de la jeune fille sont arrivés vêtus d’un t-shirt blanc orné d’une photo de la victime. Le cercueil était recouvert de nombreux pétales de roses blanches.

Un Suisse de 43 ans, originaire du canton du Jura, a tiré plus de 40 coups de feu lors d’une rave party à Schachen, tôt dimanche matin. La jeune Italienne, qui résidait en Suisse, a été tuée, tandis que six personnes ont été blessées.

Le tueur s’est rendu à la police jurassienne à Delémont. Il se trouve actuellement en détention préventive en Argovie. Il souffrirait de troubles psychiques et aurait agi seul, en proie à une folie meurtrière. (tib/ats)

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