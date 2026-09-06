Environ 300 personnes ont participé à une marche commémorative et observé une minute de silence en hommage aux victimes de la fusillade d’Aarau, le 4 septembre 2026. Keystone

Plus de 500 personnes rendent hommage à la victime d’Aarau

La jeune Italienne de 22 ans a été inhumée dimanche dans sa ville natale, dans les Abruzzes. Elle avait été tuée lors de la fusillade qui a fait six autres blessés à Aarau.

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De la musique techno et des ballons blancs ont accompagné l’arrivée du cercueil de la jeune femme de 22 ans à la collégiale Saint-Michel de Città Sant’Angelo, dans les Abruzzes. La jeune femme est décédée lors de la fusillade survenue le 29 août pendant une fête de musique techno à Aarau. Plus de 500 personnes ont assisté à ses funérailles.

Le cercueil de la jeune femme, tuée d’un coup de feu, a été accueilli solennellement par toute la communauté de la petite ville italienne. Les amis de la jeune fille sont arrivés vêtus d’un t-shirt blanc orné d’une photo de la victime. Le cercueil était recouvert de nombreux pétales de roses blanches.

Un Suisse de 43 ans, originaire du canton du Jura, a tiré plus de 40 coups de feu lors d’une rave party à Schachen, tôt dimanche matin. La jeune Italienne, qui résidait en Suisse, a été tuée, tandis que six personnes ont été blessées.

Le tueur s’est rendu à la police jurassienne à Delémont. Il se trouve actuellement en détention préventive en Argovie. Il souffrirait de troubles psychiques et aurait agi seul, en proie à une folie meurtrière. (tib/ats)