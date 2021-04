Des jeunesses politiques crient leur besoin urgent de perspectives au Conseil fédéral

Suisse

Des jeunesses politiques crient leur besoin urgent de perspectives



Les jeunesses de cinq partis se sont alliées pour demander urgemment «des perspectives» dans une lettre ouverte au Conseil fédéral.

Les Jeunes du Centre, des Vert'libéraux, du Parti évangélique, du PS et des Verts aimeraient rencontrer le Conseil fédéral, indiquent-ils dans leur missive publiée sur internet. Ils aimeraient avoir d'avantage voix au chapitre.

Selon eux, la jeune génération ne devrait pas être discriminée si les assouplissements sont liés au fait d'être vacciné. Les jeunes en difficulté psychique devraient en outre avoir droit à une aide adéquate.

Ils plaident aussi pour un retour rapide à l'enseignement en classe pour le post-obligatoire, moyennant une stratégie de tests rigoureuse et un concept de protection. Grâce aux tests et au traçage des contacts, il faudrait aussi envisager un retour à la normale pour les jeunes.

Toujours plus de jeunes se sentent incompris. Il y a une augmentation inquiétante de personnes souffrant de graves problèmes psychiques.

Ces revendications interviennent alors que des affrontements violents entre jeunes et policiers ont émaillé le week-end de Pâques à St-Gall. Les jeunes politiciens condamnent la violence. Mais selon eux, les compte-rendus de ces événements passent sous silence les voix de tous les jeunes qui respectent depuis plus d'un an les consignes anti-Covid des autorités. (ats)

