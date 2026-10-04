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Lausanne: cinq jours de sport gratuit pour les enfants

Lausanne: cinq jours de sport gratuit pour les enfants

La Semaine olympique proposera plus de 40 activités sportives et culturelles aux enfants de 6 à 15 ans, dès dimanche prochain et jusqu’au 15 octobre au Musée olympique.
04.10.2026, 14:0104.10.2026, 14:01
L&#039;entree du Musee Olympique photographie ce mercredi 8 octobre 2025 a Lausanne. (KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Cette édition mettra à l’honneur les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar et les liens entre sport et technologie.Image: KEYSTONE

Une nouvelle édition de la Semaine Olympique se déroulera dès dimanche prochain et jusqu'au 15 octobre à Lausanne. Pendant cinq jours, les enfants de six à quinze ans pourront participer gratuitement à plus de quarante activités sportives et culturelles au Musée olympique de la capitale vaudoise.

Les jeunes pourront également s'initier à plus de 25 disciplines sportives, indiquent les responsables dans un communiqué. Les deux fils rouges de cette édition 2026 sont les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 et les liens entre sport, technologie et innovations. Les enfants pourront d'ailleurs prendre part à des ateliers et des expériences mêlant sport, culture et innovation.

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Les jeunes pourront s'essayer à des disciplines au programme de Dakar 2026, comme le skateboard, le baseball et le wushu, ainsi que des activités inspirées de la culture sénégalaise, créant ainsi un pont entre Lausanne et Dakar, écrivent les organisateurs. Le second fil rouge fera écho à l'exposition temporaire «Longueurs d'avance». Robotique, sport connecté, photo-finish ou encore expériences développées avec l'UNIL et l'EPFL inviteront les jeunes à découvrir de manière ludique comment la technologie transforme le sport d'aujourd'hui et de demain.

Créée en 1981 et rendue gratuite depuis 1993, la Semaine Olympique s'est imposée comme un rendez-vous incontournable dans le canton de Vaud. L'édition 2025 avait réuni plus 8700 participants. (dal/ats)

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