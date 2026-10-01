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Le Conseil national libère des millions pour les JO en Suisse

Le Conseil national libère des millions pour les JO en Suisse

Le National a approuvé une aide financière de 200 millions de francs pour les Jeux olympiques d'hiver 2038, qui devraient se tenir en Suisse, sans que le peuple ne soit consulté.
01.10.2026, 11:2301.10.2026, 15:04

La Suisse doit organiser les Jeux olympiques d'hiver 2038. Le National a soutenu jeudi par 137 voix contre 40 un projet prévoyant une aide financière fédérale de 200 millions de francs maximum. Il a ajouté des points concernant la durabilité ou l'accessibilité.

Aux yeux d'Estelle Revaz (PS/GE), ce projet «est bien plus qu'un simple projet sportif. Il permet de présenter notre pays au monde entier et se distingue des précédents projets olympiques par sa sobriété». La Suisse peut montrer qu'il est possible de faire des jeux différents, à la fois durable et inclusif.

Nationalraetin Estelle Revaz, SP-GE, spricht waehrend der Sommersession der Eidgenoessischen Raete, am Mittwoch, 17. Juni 2026 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Estelle Revaz.image: Keystone

Le peuple ne devrait pas se prononcer sur l'organisation des Jeux. «Un référendum n'est pas compatible avec le calendrier», a avancé Mme Revaz.

«Même en usant de tous les raccourcis possibles, il n'est pas possible de faire voter avant le printemps. La Suisse peut certes déposer un dossier ultérieurement, mais elle serait en concurrence avec d'autres pays.»
Estelle Revaz

Pas de nouvelle construction

L'aide publique s'élève à 200 millions de francs. La Confédération n’assumera aucune responsabilité pour d’éventuels déficits résultant de la mise en œuvre des JO d’hiver 2038.

La Suisse devrait devenir le premier «pays hôte» de l'histoire du mouvement olympique. Les Jeux se dérouleront de manière décentralisée, dans les quatre régions linguistiques.

Aucune nouvelle construction ne sera réalisée. Si le dossier helvétique répond aux exigences du CIO, la Suisse se verra attribuer l'organisation des Jeux.

(ats/roc)

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