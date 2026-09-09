Grave accident sur l’A16 à Moutier: une morte et deux blessés

Une collision frontale entre deux voitures a fait une morte et deux blessés graves mercredi matin sur l’A16 à Moutier. L’autoroute a été fermée.

Plus de «Suisse»

Une femme a perdu la vie et deux autres personnes ont été grièvement blessées dans un accident de la route survenu mercredi matin sur l'A16 à Moutier (JU). La collision a impliqué deux voitures, a indiqué mercredi la police cantonale bernoise.

L'accident s'est produit vers 8h50. Pour une raison encore indéterminée, une voiture qui circulait en direction de Delémont (JU) après être sortie du tunnel du Graitery a dévié de sa trajectoire. Le véhicule est entré en collision frontale avec une voiture arrivant en sens inverse.

Image: KEYSTONE

Les deux occupants du véhicule qui roulait vers Bienne ont dû être désincarcérés par les sapeurs-pompiers. La passagère est décédée sur les lieux de l'accident malgré l'intervention des secours. Le conducteur de cette voiture ainsi que la conductrice de l'autre véhicule ont été grièvement blessés et héliportés à l'hôpital.

L'autoroute a été fermée dans les deux sens et le trafic dévié via les sorties Moutier-Sud. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.



La police cantonale bernoise a été amenée à intervenir sur l’A16, à Moutier, selon les conventions passées avec le canton du Jura. (jah/ats)