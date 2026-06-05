Jessica Moretti a été inculpée pour faux dans les titres. Une surprise lors de cette audience de vendredi matin. Image: AFP

Une facture liée à la mousse acoustique rattrape Jessica Moretti

L'audience du couple Moretti, très attendue depuis le début de l'instruction sur l'incendie du Constellation, a débouché vendredi sur une nouvelle inculpation: Jessica Moretti est désormais aussi poursuivie pour faux dans les titres.

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Jacques et Jessica Moretti ont comparu, vendredi matin, devant les procureures valaisannes pour une audience de confrontation — une première dans cette affaire. Les époux sont arrivés en voiture de police, sans faire la moindre déclaration. Leurs avocats sont restés tout aussi silencieux.

En fin de matinée, c'est la surprise. Selon le Pôle enquête de la RTS, les magistrates ont retenu de nouvelles charges contre Jessica Moretti: la Française est désormais également poursuivie pour faux dans les titres. Cette nouvelle inculpation serait liée à la présentation d'une fausse facture concernant la mousse acoustique qui s'est embrasée le 1er janvier, faisant 41 morts et plus de 115 blessés.

Cette modification pourrait toutefois être liée à des raisons fiscales et n'aurait pas de lien direct avec le drame, selon nos confrères.



Jessica Moretti est désormais poursuivie pour homicide par négligence, incendie par négligence, lésions corporelles graves par négligence et faux dans les titres. L'audience se poursuivait cet après-midi. (svp)