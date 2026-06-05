en partie ensoleillé13°
DE | FR
burger
Suisse
Valais

Crans-Montana: Moretti prêt à affronter la justice ce vendredi

Jacques and Jessica Moretti, owners of &#039;&quot;Le Constellation&#039;&quot;, where 41 people died due to a fire during New Year celebrations, arrive surrounded by police officers for a hearing wit ...
Jacques et Jessica Moretti sont arrivés vendredi matin pour être interrogés par la justice valaisanne.Keystone

Moretti s'exprime avant son audition de vendredi: «Notre vie est horrible»

Rencontré par Libération, Jacques Moretti assure qu'il sera présent vendredi devant la justice valaisanne pour «rétablir toute la vérité» sur l'incendie du Constellation.
05.06.2026, 08:1605.06.2026, 09:40

Jacques Moretti a été aperçu à plusieurs reprises dans le village de Lens, en Valais, sans jamais accorder d'interview. C'est Libération qui a finalement croisé le ressortissant corse, jeudi 28 mai, camouflé derrière de larges lunettes de soleil, une casquette et «une épaisse barbe hirsute», selon le journal. Le patron du désormais tristement célèbre Constellation, convoqué ce vendredi avec sa femme Jessica devant la justice valaisanne, dit avoir «hâte» de «rétablir toute la vérité sur ce qu'il s'est réellement passé le 1er janvier».

Ce sera sa troisième audition depuis sa mise en examen pour homicide et incendie par négligence, aux côtés de douze autres prévenus. L'incendie du bar de Crans-Montana, survenu dans la nuit du Nouvel An, a fait 41 morts et 115 blessés.

Les Moretti convoqués pour une audition en mode confrontation

Le quadragénaire, qui dit n'avoir «toujours pas réussi à faire son deuil» après avoir lui aussi «perdu plusieurs amis», réfute les rumeurs véhiculées par la presse italienne selon lesquelles sa femme aurait quitté les lieux avec la caisse. Une affirmation contredite par les images de vidéosurveillance. L'accusée dénonce:

«Une campagne médiatique immonde»

Jacques Moretti qui dit être toujours suivi par une psychiatre pour une dépression, assure, selon le quotidien français:

«Notre vie est horrible»

Des propos sans doute durs à entendre pour les proches des victimes. A ce propos et toujours dans Libération, Me Sébastien Fanti, l'avocat de quatre familles de victimes, attend cette audition du 5 juin de pied ferme. Il entend «mettre les Moretti face à leurs contradictions» et exige que «le bullshit des Moretti cesse».
Deux points centraux seront au cœur des interrogatoires:

  • Le verrouillage de la porte de secours, que les Moretti attribuent la faute à un employé, contredits par plusieurs témoignages.
  • L'origine de la mousse acoustique inflammable installée au plafond.

Sur ce dernier point, Jacques Moretti affirme avoir retrouvé «la bonne facture», qu'il remettra prochainement à la justice.

«Rien n'est vrai»: Jacques Moretti sort du silence

Avant de mettre fin à l'entretien et de s'engouffrer dans sa voiture, le Français dit en tout cas avoir «besoin de parler» pour «avancer». Mais devant un tribunal, pas face à la presse qui selon lui «déforme tout». Avant de lancer une dernière phrase:

«Il faudra suivre attentivement l'audition»

(svp)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
3
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
1
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
de Léonie Hagen
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
15
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
de Antoine Menusier
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
7
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Les travaux de rénovation dans le sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015
1 / 6
Les travaux de rénovation dans le sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015

Les travaux de rénovation dans les sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015.
source: facebook
partager sur Facebookpartager sur X
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Voici combien les affaires Dittli ont coûté aux Vaudois jusqu'à maintenant
Le Conseil d'Etat vaudois a détaillé les coûts des rapports d'experts et des frais d'avocats liés aux affaires Dittli et au bouclier fiscal. Voici les chiffres. 👇
Le Conseil d'Etat vaudois n'est pas en mesure de dire combien ont exactement coûté les affaires Dittli et du bouclier fiscal au Canton. Il a, par contre, dévoilé les montants des différents rapports – Studer, Paychère et Meylan – et frais d'avocat pris en charge par l'Etat, soit un montant total de 248 000 francs.
L’article