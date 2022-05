Législatives 2022

Candidat suisse pro-Mélenchon, il appelle à voter contre son propre camp

Le suppléant de Magali Mangin, la candidate de la Suisse pour les législatives de juin, appelle à voter... contre elle. Pour lui, elle est un suppôt de Macron.

Ah ça, pour être cocasse, c'est cocasse: le suppléant de la candidate NUPES («Nouvelle union populaire écologique et sociale», de Jean-Luc Mélenchon) Magali Mangin est déterminé à la faire perdre dans les unes. Vous avez bien lu. Interrogé par Libération, Fabian Rousseau décrit «sa» candidate comme une «lobbyiste de big pharma» qui aurait fait «une très bonne candidate macroniste».

Ce qui le fait dire: «J'appelle à réellement voter à gauche, donc oui contre Mangin»

«Un peu beurk»

Ce retournement interne s'est fait progressivement et Fabian Rousseau n'est pas le seul à ne pas valider la candidate de son propre parti. Dès le 11 mai, toujours selon Libé, des militants suisses ont écrit un courrier à Magali Mangin pour exprimer leur scepticisme sur sa candidature, décidée au niveau national. En cause: son manque de charisme, de contenu politique ou encore d'empathie. «La première rencontre qu’on a eue en mars était un peu beurk», confie Fabian Rousseau. Ajoutant:

«Ça nous fait chier parce que c’était vraiment gagnable cette année. Il y avait une possibilité pour nous d’être au second tour…»

Plus piquant encore: le suppléant figure toujours officiellement aux côtés de Magali Mangin pour le scrutin, dont le premier tour pour la Suisse aura lieu le 5 juin et le second tour deux semaines plus tard. Il explique qu'il a transmis sa volonté de départ début mai à la direction du mouvement, mais que celle-ci n'a pas donné suite. Pas de doute qu'une fois l'élection passée, au plus tard, le rebelle Rousseau n'aura pas besoin de se démener pour faire accepter sa démission.