«Pourquoi elle?» Cet élu valaisan a perdu sa fille
Parmi les personnes décédées lors de l'incendie du bar Le Constellation figure la fille d’un conseiller communal de la commune valaisanne de Sierre. Joël Rey a perdu sa fille Caroline, âgée de 24 ans, comme il l’a raconté à la SRF.
Il raconte que deux policiers et une psychologue d’urgence se sont rendus à Sierre, où vit la famille.
Les jours précédents, la peur régnait au sein de la famille valaisanne. Le conseiller communal avait besoin de réponses, explique-t-il à la SRF. Vivre sans réponse était devenu insupportable. Il ne sait pas combien de temps encore il aurait pu tenir ainsi.
Le conseiller communal dit puiser sa force dans le soutien de ses amis et de sa famille, dans tous les appels et les cartes de condoléances qu’il a reçus. Joël Rey affirme que, s’il avait dû traverser cet état seul, il aurait sombré.
Mais il n'est pas sûr que de savoir qui sont les responsables l'aidera à faire son deuil. La famille sait que des erreurs ont été commises cette nuit-là, mais ignore encore par qui exactement. Et même s’il venait un jour à le savoir, cela ne ramènerait pas sa fille à la vie, explique Joël Rey.
De Caroline, il lui restera sa joie de vivre et son insouciance. Sa gaieté et son sourire. Les fêtes de Noël, durant lesquelles la famille était encore réunie sans souci, resteront gravées dans la mémoire du père. (nib)