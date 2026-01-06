«Pourquoi elle?» Cet élu valaisan a perdu sa fille



40 personnes ont perdu la vie lors de l’incendie à Crans-Montana. La fille de Joël Rey, conseiller communal à Sierre, fait partie des victimes.

Plus de «Suisse»

Parmi les personnes décédées lors de l'incendie du bar Le Constellation figure la fille d’un conseiller communal de la commune valaisanne de Sierre. Joël Rey a perdu sa fille Caroline, âgée de 24 ans, comme il l’a raconté à la SRF.

Joël Rey pleure la mort de sa fille de 24 ans. Image: SRF

Il raconte que deux policiers et une psychologue d’urgence se sont rendus à Sierre, où vit la famille.

«Nous nous sommes regardés et il n’était pas nécessaire d’échanger beaucoup plus de mots» Joël Rey évoque le moment où il a compris que sa fille était morte.

Les jours précédents, la peur régnait au sein de la famille valaisanne. Le conseiller communal avait besoin de réponses, explique-t-il à la SRF. Vivre sans réponse était devenu insupportable. Il ne sait pas combien de temps encore il aurait pu tenir ainsi.

Le conseiller communal dit puiser sa force dans le soutien de ses amis et de sa famille, dans tous les appels et les cartes de condoléances qu’il a reçus. Joël Rey affirme que, s’il avait dû traverser cet état seul, il aurait sombré.

«Pourquoi est-ce arrivé à ma fille?» La seule question que se pose le père.

Mais il n'est pas sûr que de savoir qui sont les responsables l'aidera à faire son deuil. La famille sait que des erreurs ont été commises cette nuit-là, mais ignore encore par qui exactement. Et même s’il venait un jour à le savoir, cela ne ramènerait pas sa fille à la vie, explique Joël Rey.

A Crans-Montana, des bougies en mémoire des victimes. Image: keystone

De Caroline, il lui restera sa joie de vivre et son insouciance. Sa gaieté et son sourire. Les fêtes de Noël, durant lesquelles la famille était encore réunie sans souci, resteront gravées dans la mémoire du père. (nib)