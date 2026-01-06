en partie ensoleillé-8°
Suisse
Crans-Montana

Crans-Montana: Un conseiller communal de Sierre a perdu sa fille

«Pourquoi elle?» Cet élu valaisan a perdu sa fille

40 personnes ont perdu la vie lors de l’incendie à Crans-Montana. La fille de Joël Rey, conseiller communal à Sierre, fait partie des victimes.
06.01.2026, 11:1306.01.2026, 11:17

Parmi les personnes décédées lors de l'incendie du bar Le Constellation figure la fille d’un conseiller communal de la commune valaisanne de Sierre. Joël Rey a perdu sa fille Caroline, âgée de 24 ans, comme il l’a raconté à la SRF.

Joel Rey, Siders VS
Joël Rey pleure la mort de sa fille de 24 ans.Image: SRF

Il raconte que deux policiers et une psychologue d’urgence se sont rendus à Sierre, où vit la famille.

«Nous nous sommes regardés et il n’était pas nécessaire d’échanger beaucoup plus de mots»
Joël Rey évoque le moment où il a compris que sa fille était morte.

Les jours précédents, la peur régnait au sein de la famille valaisanne. Le conseiller communal avait besoin de réponses, explique-t-il à la SRF. Vivre sans réponse était devenu insupportable. Il ne sait pas combien de temps encore il aurait pu tenir ainsi.

Une première plainte pénale à Crans-Montana: ce qu'il faut savoir

Le conseiller communal dit puiser sa force dans le soutien de ses amis et de sa famille, dans tous les appels et les cartes de condoléances qu’il a reçus. Joël Rey affirme que, s’il avait dû traverser cet état seul, il aurait sombré.

«Pourquoi est-ce arrivé à ma fille?»
La seule question que se pose le père.

Mais il n'est pas sûr que de savoir qui sont les responsables l'aidera à faire son deuil. La famille sait que des erreurs ont été commises cette nuit-là, mais ignore encore par qui exactement. Et même s’il venait un jour à le savoir, cela ne ramènerait pas sa fille à la vie, explique Joël Rey.

epa12629314 Lit candles in tribute to the victims of the deadly fire at the &#039;Le Constellation&#039; bar in Crans-Montana, Switzerland, 05 January 2026. At least 40 people lost their lives and ove ...
A Crans-Montana, des bougies en mémoire des victimes.Image: keystone

De Caroline, il lui restera sa joie de vivre et son insouciance. Sa gaieté et son sourire. Les fêtes de Noël, durant lesquelles la famille était encore réunie sans souci, resteront gravées dans la mémoire du père. (nib)

