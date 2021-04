Le mystère lumineux du lac de Neuchâtel enfin résolu

Le château de Chillon rouvre ébranlé par le siège du Covid

En 2018 et 2019, le monument médiéval a été visité par plus de 400 000 personnes. Fermé en raison du Covid, l'institution a souffert en perdant six collaborateurs.

Le château de Chillon est ouvert depuis jeudi. Pour des raisons financières, le haut-lieu touristique des bords du Léman – 400 000 visiteurs en 2018 et en 2019 – n'avait pas rouvert ses portes le 1ᵉʳ mars, comme de nombreux musées.

Outre les visites, il propose aussi diverses activités durant les vacances de Pâques notamment. Pour l'heure uniquement pour les enfants, car les restrictions sanitaires ne le permettent pas pour les familles.

Grâce au début des vacances de Pâques dans plusieurs …