L'ex-secrétaire général de la Fondation Beaulieu blanchi par la justice

Le Palais de Beaulieu, à Lausanne, lors du festival Polymanga qui a eu lieu fin mars 2024. Keystone

Bien que le Ministère public avait requis huit mois de prison avec sursis pour «gestion déloyale aggravée», l'ancien responsable est à nouveau blanchi, en appel.

Le Tribunal cantonal vaudois confirme l'acquittement de l'ancien secrétaire général de la Fondation Beaulieu à Lausanne. Comme en première instance, la Cour d'appel a estimé que Marc Porchet n'était pas coupable de gestion déloyale.

Son avocat Stefan Disch se réjouit «d'un grand succès et d'un grand soulagement après sept ans de procédure». Et d'autant plus que le jugement en appel va «plus loin» que celui rendu en août 2023 par le Tribunal correctionnel de La Côte.

Outre la confirmation de l'acquittement, les juges cantonaux ont rejeté l'intégralité des conclusions civiles qui avaient été prononcées à son encontre en première instance, poursuit Me Disch. Ils lui ont également accordé un dédommagement pour tort moral de 5000 francs. Le jugement stipule aussi que les frais de la défense sont à la charge de l'Etat. (ats/jch)